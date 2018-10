New York - Prakticky všechny americké bezpečnostní složky se zapojily do pátrání po pachateli pokusů o pumový útok, jehož oběťmi se měli stát bývalý prezident Barack Obama, prezidentská kandidátka Hillary Clintonová a miliardář a filantrop George Soros. Kvůli podezřelé zásilce byla dnes evakuována i budova společnosti Time Warner v New Yorku, v níží sídlí redakce televize CNN. Dřívější zprávy o nebezpečném balíku pro Bílý dům se podle agentury Reuters nepotvrdily.

Všechny výbušné zásilky policie bezpečně zlikvidovala. Obama, Hillary a Bill Clintonovi ani Soros nebyli v přímém ohrožení, zásilky se jim nedostaly do rukou. Zařízení, zřejmě podomácku vyrobené, bylo zachyceno při obvyklé bezpečnostní kontrole všech zásilek, které Clintonovi a Obama dostávají. Podobnou kontrolou prochází i pošta pro Sorose.

Výbušné zařízení určené Sorosovi bylo objeveno v pondělí, trhavina zaslaná Clintonovým v úterý večer a pekelný stroj pro Obamu byl nalezen dnes ráno místního času (po poledni SELČ). Zhruba ve stejné době byla vyklizena budova Time Warner. Soros a Clintonovi bydlí na předměstí New Yorku, Obama bydlí s rodinou ve Washingtonu. Přímým adresátem v případě Clintonových byla bývalá ministryně zahraničí a kandidátka na prezidentský úřad Hillary Clintonová.

Bílý dům v prohlášení sérii pokusů a útok trhavinou odsoudil. "Tyto teroristické akty jsou ohavné a kdokoli je za ně odpovědný, bude potrestán v plném rozsahu práva," prohlásila prezidentská mluvčí Sarah Sandersová. "Tajná služba Spojených států a další policejní složky věc vyšetřují a nasadí všechny síly k ochraně kohokoli, kdo by byl těmito zbabělci ohrožen," uvedla.

V případě zásilek pro Clintonovou a Obamu nebezpečnou poštu odhalili agenti Tajné služby Spojených států (USSS), kteří mají na starosti ochranu hlavy státu. Služeb ochranky ze zákona využívají i bývalí prezidenti a jejich manželky či manželé.

Redaktoři televize CNN, kteří sídlí v manhattanské budově Time Warner, zachytili podezřelý balík v poštovní podatelně, uvedla agentura Reuters. Celá budova, která je součástí rozlehlého komplexu na jižním okraji Central Parku, byla evakuována. Newyorská policie prý věří, že má "v tuto chvíli" situaci pod kontrolou.

O okolnostech nálezů podle listu The New York Times zatím nejsou bližší informace. Policie novinářům sdělila, že v pokusu o atentát na Sorose a Clintonovy a zřejmě i v případě trhaviny pro Obamu šlo o trubkovou bombu asi 15 centimetrů dlouhou, napěchovanou výbušnou látkou. Zatím není jasné, zda šlo i v případě CNN stejnou bombu. Nikdo se k odpovědnosti nepřihlásil, takže o motivech se zatím nic neví, uvedl newyorský list.

Filantrop a politický aktivista Soros je častým terčem tvrdé kritiky konzervativních skupin a na jeho adresu zazívají výhrůžky amerických antisemitů. Nedávno se o něm kriticky vyjádřil i prezident Donald Trump, když mu přiřkl financování protestů proti soudci Brettu Kavanaughovi. Ostrá slova volí i někteří další republikánští politici.

Soros byl nedávno v konzervativních médiích lživě obviněn, že financuje karavanu migrantů, která ze středoamerických států míří k americkým hranicím. Clintonovi se v těchto dnech zapojili do kampaně před blížícími se kongresovými volbami a objíždějí volební shromáždění demokratických kandidátů. Demokraty kandidující v listopadových volbách aktivně podporuje i Obama.