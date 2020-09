Obálky s pomůckami pro seniory začne pošta rozesílat v pondělí

Kamiony České pošty 10. září 2020 v policejním skladu v Opočínku u Pardubic nakládají ochranné pomůcky pro seniory. Každý občan nad 60 let má dostat respirátor a pět roušek.

Opočínek (Pardubicko) - Česká pošta začne balíčky ochranných pomůcek proti šíření koronaviru distribuovat lidem ve věku nad 60 let v pondělí. Respirátor a pět roušek by měli senioři dostat na adresu trvalého bydliště, řekl dnes novinářům vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) k rozhodnutí vlády ze středečního večera. Během víkendu by podle něj měly být pomůcky zabalené. Adresy získá ministerstvo vnitra z registru obyvatel a předá je České poště, rozesílání bude trvat několik dní, upřesnil.

Podle Hamáčka půjde o obálky, v nichž budou jen ochranné prostředky, nikoli například nějaký dopis. Jeho formulace by podle vicepremiéra pouze zdržovala. Roušky a respirátory budou pocházet ze zásob zbylých po jarní vlně onemocnění, které jsou skladovány v Opočínku na Pardubicku. Distribuce bude stát 15 milionů korun.

O zásilce s ochrannými pomůckami pro lidi ve věku nad 60 let rozhodla na středeční schůzi vláda po tom, co začaly narůstat počty nemocných. Část opozice krok kritizuje jako opožděný a dává ho do souvislosti s blížícími se volbami.

Podle Českého statistického úřadu žilo v ČR ke konci loňského roku 2,78 milionu lidí starších 60 let. Hamáčkova stranická kolegyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, chce, aby balíček dostali také zdravotně postižení. Lidé, kteří jsou závislí na pomoci, pobírají v Česku příspěvek na péči. Letos v červenci ho dostávalo 366.100 osob se zdravotním omezením. Podle dřívějších údajů tvoří ale dvě třetiny příjemců lidé nad 65 let. Zbývá tedy kolem 120.000 lidí.

Z Opočínku začala distribuce ochranných pomůcek pro seniory

"Policie a hasiči vyskladňují roušky a respirátory pro seniory. Česká pošta je v následujících dnech rozešle příjemcům," uvedl Hamáček na twitteru. Hana Malá z ministerstva vnitra řekla na dotaz ČTK, že nákladní vozy budou rozvážet palety s rouškami a respirátory na poštovní distribuční místa.

Kabinet před třemi dny oznámil, že seniorům doručí ochranné prostředky přes Českou poštu v případě výrazného zhoršení situace ohledně covidu-19. Lidé v pokročilém věku patří mezi jednu z ohrožených skupin, pokud jde o nákazu koronavirem. Po rekordních nárůstech počtu lidí s potvrzenou nákazou koronavirem v posledních dnech ministerstvo zdravotnictví ve středu vyhlásilo mimo jiné povinnost nosit od čtvrtka roušky ve firmách, kancelářích a všech dalších vnitřních prostorách v celém Česku.

Opozice rozhodnutí kritizovala jako doklad nepřipravenosti vlády reagovat na zhoršenou zdravotní situaci a předvolební gesto před krajskými volbami 2. a 3. října.

Česko ve středu zaznamenalo druhý denní přírůstek nad 1000 nových případů nákazy koronavirem, laboratoře potvrdily 1161 pozitivních testů.

Sklad v Opočínku patří policii, výrobky v něm uskladněné patří i Státnímu skladu hmotných rezerv. Ochranné pomůcky nakoupilo ministerstvo vnitra na základě usnesení vlády. Část je spotřebovaných, ve skladu zůstal materiál, který vytvoří podle rozhodnutí vlády základ dvouměsíční rezervy.

Stát má nyní podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ve skladech a objednáno zhruba 13 milionů respirátorů FFP2 a 75 milionů roušek. Ministerstvo vnitra podle dřívějšího Hamáčkova vyjádření zajistilo 70 milionů roušek a osm milionů respirátorů FFP2, které jsou právě ve skladu v Opočínku. Podle dat ČSÚ by měl stát vydat zhruba 2,8 milionu respirátorů a přibližně 14 milionů roušek.