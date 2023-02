Oba úseky lanovky na Sněžku jsou mimo provoz, Sněžku zasáhl orkán přes 158 km/h

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Silný vítr dnes odpoledne zastavil oba úseky kabinové lanovky na Sněžku. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h, uvedli na webu vlekaři. Dnes byl na Sněžce vítr o síle orkánu, odpoledne dosáhl v nárazu rychlosti přes 158 km/h, vyplývá z dat měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu Sněžky. Hranice orkánu je 117,7 km/h. Lanovka má dva úseky, dolní z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a horní z Růžové hory na Sněžku. Ostatní hlavní lanovky ve východních Krkonoších byly v provozu.

Vítr o síle orkánu byl na Sněžce v lednu a v únoru už několikrát. Sněžka s výškou 1603 metrů nemá podle Správy KRNAP ve středoevropském prostoru obdoby. Má tvar trojbokého jehlanu, který ční nad krkonošské hřebeny volně do atmosféry. Proto je klima navzdory nevelké nadmořské výšce arktické a velehorské, často ani neodráží celkový ráz počasí v Krkonoších.

U nedaleké hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno podobně jako na Sněžce, okolo minus čtyř stupňů Celsia, mlha, ale vítr dosahoval rychlosti okolo 43 km/h, vyplynulo z informací české a polské horské služby.

V Krkonoších nadále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pěti, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné. Na hřebenech Krkonoš je 80 až 140 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích v odtrhových zónách a ve žlabech.

První stupeň lavinového nebezpečí v české části hor byl poprvé v této zimní sezoně vyhlášen loni 12. prosince. Lavinové nebezpečí v Krkonoších stouplo na druhý stupeň 13. prosince a opět kleslo na první stupeň 25. prosince. Horská služba odvolala nejnižší stupeň lavinového rizika letos 2. ledna. Na první stupeň lavinové nebezpečí v Krkonoších opět stouplo v sobotu 14. ledna, na druhý 21. ledna a na třetí v české části hor 1. února. Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo z třetího na druhý stupeň 9. února.

V Královéhradeckém kraji má být dnes oblačno až zataženo, na horách místy, jinde ojediněle déšť nebo přeháňky, zpočátku nad 600 metrů i srážky sněhové. Během dne má být místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty budou vysoké, od devíti do 12 stupňů Celsia, na horách také nad nulou, od plus tří do plus šesti stupňů. Vítr mírný se má postupně měnit na čerstvý západní, na horách může v nárazech dosahovat až 70 km/h.