Oba nejlepší české beachvolejbalové páry jsou v Ostravě v osmifinále

Ostrava - Oba nejlepší české beachvolejbalové páry jsou na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Ostravě v osmifinále. Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem udolali zkušený lotyšský pár Aleksandrs Samoilovs, Janis Šmedinš 2:1 na sety a po druhém vítězství šli dál přímo. Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou postoupily po výhře 2:0 nad Ruskami Ksenijí Dabižaovou a Darjou Rudychovou z předkola.

Vítězové silně obsazeného březnového turnaje v Dauhá Perušič se Schweinerem vstoupili do zápasu rozpačitě a i kvůli chybám na servisu nakonec první set prohráli 18:21. Potom Češi podání zlepšili, druhou sadu získali poměrem 21:16 a dlouho vyrovnaný tie-break i díky prasátku při Schweinerově servisu a několika skvělým Perušičovým zákrokům v poli vyhráli 15:12.

"Ve spoustě zápasů, které jsme nakonec prohráli, jsme ztratili první set a v téhle konkurenci je pak hrozně těžké to obracet. Jsem hrozně rád, že se nám to dnes povedlo," řekl Schweiner České televizi.

Nausch Sluková s Hermannovou, které v druhém čtvrtečním utkání v základní skupině nevyužily dva mečboly a musely do předkola, dnes v prvním setu těžily z chyb soupeřek a zvítězily 21:12. Rusky se ale ve druhé sadě zlepšily a v závěru se dostaly do čtyřbodového vedení. Češky ale šňůrou při podání Slukové skóre obrátily a těsný náskok udržely až do konce.

O postup mezi nejlepších osm se Nausch Sluková s Hermannovou ještě dnes utkají se Švýcarkami Tanjou Hüberliovou a Ninou Betschartovou. Perušič se Schweinerem se jméno sobotního osmifinálového soupeře dozvědí později.

Všechny zbývající české páry už ze soutěže vypadly. Patrik Maňas s Jiřím Sedlákem i Václav Berčík s Janem Dumkem neuhráli ani dnes jediný set a stejně jako Michaela Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou i Martina Williams s Marií-Sárou Štochlovou na turnaji obsadí dělené 25. místo.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie 4* v Ostravě: Muži: Skupina A: Perušič, Schweiner (1-ČR) - Samoilovs, Šmedinš (16-Lot.) 2:1 (-18, 16, 12). Skupina B: Dollinger, Wickler (18-Něm.) - Maňas, Sedlák (31-ČR) 2:0 (19, 17). Skupina C: Andre, George (19-Braz.) - Berčík, Dumek (30-ČR) 2:0 (13, 18). Ženy: Play off - 1. kolo: Hermannová, Nausch Sluková (8-ČR) - Dabižaová, Rudychová (28-Rus.) 2:0 (12, 19).