Oba cihlové vodojemy na Žlutém kopci v Brně se otevřou lidem v půlce října

Brno - Dva podzemní cihlové vodojemy na Žlutém kopci v Brně se v polovině října otevřou pro veřejnost. Skončila první etapa prací na jejich zpřístupnění a obrovské prostory s atmosférou podzemních katedrál mají dva vstupy a osvětlení. Práce na první etapě přišly na 52 milionů korun, řekl dnes novinářům náměstek primátorky Jiří Oliva (ČSSD).

Vodojemy byly až do roku 1997 plné vody, poté se dlouho nevyužívaly. Město nechalo v roce 2019 vybudovat pohodlný vstup do přední z obou podzemních nádrží, do té doby byl vstup možný pouze malým poklopem a po žebříku, což nebylo bezpečné.

"Prohlídky ve vodojemu byly pouze mimořádné a probíhaly v nouzovém režimu. Nyní mají oba vodojemy hlavní i bezpečnostní vstup a také elektroinstalaci, která umožnila jejich nasvícení. Předpokládám, že ještě v průběhu září otevře Turistické informační centrum rezervační systém na prohlídky, ty by měly začít po kolaudaci v polovině října," uvedl Oliva.

Až do srpna příštího roku ale lidé budou moci navštívit pouze dva cihlové vodojemy a pohybovat se budou v podstatě na staveništi. Souběžně s dokončováním první fáze prací začala fáze druhá. Zahrnuje demolici někdejšího domku hlídače, který má porušenou statiku, a postavení jeho repliky. Pod domkem, který bude po dokončení sloužit jako pokladna, budou dvě sklepní poschodí s výtahem a vyústěním do dvou podzemních chodeb. Jedna povede do předního cihlového vodojemu a druhá do zatím nepřístupného betonového vodojemu. Druhá etapa prací vyjde na 98 milionů korun a hotová by měla být na konci léta příštího roku. Zahrnuje také parkové úpravy prostoru nad vodojemy, prostor by po úpravě měl být veřejně přístupný.

Tři vodojemy pod Žlutým kopcem mezi ulicemi Tvrdého a Tomešovou vznikly na přelomu 19. a 20. století. Dva z nich jsou postaveny z červených pálených cihel bez použití oceli, dřeva nebo železobetonu, třetí, nejmladší vodojem z roku 1910 tvoří dvě betonové nádrže.

Celkem měly tyto vodárenské objekty objem více než 20.000 krychlových metrů a čerpala se do nich voda z úpravny v Pisárkách. Z provozu byly odstaveny až v roce 1997, od té doby jsou prázdné a zakonzervované. V roce 2019 ministerstvo kultury prohlásilo soubor staveb za kulturní památku.