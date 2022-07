Oba české páry skončily na písku v Espinhu deváté

Espinho (Portugalsko) - Obě české dvojice skončily na beachvolejbalovém turnaji Pro Tour kategorie Challenge v Espinhu na děleném devátém místě. V boji o čtvrtfinále neuspěli Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou, jež se na písek vrátila po zdravotní pauze, ani Václav Berčík s Matyášem Džavoronokem.

Štochlová naposledy hrála světový turnaj před měsícem a půl, pak léčila břišní sval a musela kvůli tomu oželet mistrovství světa v Římě. V portugalském Espinhu vyhrály s Hermannovou ve skupině oba zápasy, ale v play off nestačily na Američanky Corinne Quiggleovou se Sarah Schermerhornovou. Český pár prohrál těsně 19:21 a 20:22.

Hermannová zhodnotila turnaj po nucené přestávce pozitivně, i když poslední zápas se Češkám nepovedl, nedařilo se jim v obraně. "Zvlášť potom, co jsme po Marušky zranění nehrály asi šest týdnů proti světových týmům. V základní fázi jsme porazily vysoce nasazené Němky, tohle vítězství i proti Francouzkám nám dodalo sebevědomí a hodilo nás to zpátky do toho, že máme na to i po takové pauze bojovat i s těmi nejlepšími," řekla v nahrávce pro média.

Berčík s Džavoronokem včetně kvalifikace nasbírali tři vítězství, než podlehli Rakušanům Julianu Hörlovi s Alexanderem Horstem 0:2 a v osmifinále i devátému nasazenému páru Piotr Kantor, Maciej Rudol po bitvě 13:15 ve třetím setu. Kantor léta tvořil špičkový světový pár s Bartoszem Losiakem, s Rudolem hraje první sezonu.

Turnaj Pro Tour kategorie Challenge v plážovém volejbalu v Espinhu (Portugalsko):

Muži:

Skupina E: Hörl, Horst (8-Rak.) - Berčík, M. Džavoronok (20-ČR) 2:0 (14, 12).

Play off - 1. kolo: Kantor, Rudol (9-Pol.) - Berčík, M. Džavoronok 2:1 (-16, 15, 13).

Ženy:

Play off - 1. kolo: Quiggleová, Schermerhornová (13-USA) - Hermannová, Štochlová (11-ČR) 2:0 (19, 20).