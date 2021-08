Oba české improvizované páry jsou na plážovém ME v play off a zahrají si spolu

Vídeň - Barbora Hermannová s náhradní spoluhráčkou Marií Sárou Štochlovou i Michala Kvapilová s rovněž zaskakující Martinou Williams postoupily na mistrovství Evropy v plážovém volejbale do 1. kola play off a v něm se ve čtvrtek utkají spolu. Prvně jmenovanému páru stačila ve Vídni výhra 2:1 na sety v úvodním zápase s Norkami Ingrid Lundeovou s Emilií Olimstadovou. V duelu o přímý postup do osmifinále pak stejným poměrem prohrály s Němkami Julií Sudeovou a Karlou Borgerovou. Kvapilová s Williams se po úvodní porážce zachránily v turnaji výhrou 2:0 nad Ukrajinkami Valentynou Davidovovou a Dianou Luninovou. Večerní los pak svedl obě české dvojice dohromady.

Hermannová přišla o olympijský turnaj v Tokiu i svou tradiční spoluhráčku Markétu Nausch Slukovou poté, co měla Sluková po příletu do Japonska pozitivní test na covid-19. Musela do karantény, v níž pokračovala i po návratu domů. Kvůli tomu i tréninkovému výpadku se rozhodla evropský šampionát oželet.

S novou spoluhráčkou Štochlovou zůstala Hermannová pátým nasazeným párem a začaly dnes výborně. V dramatické koncovce prvního duelu odvrátily mečbol norských soupeřek a vyhrály 21:23, 21:14 a 16:14.

Proti německé dvojici získaly Hermannová se Štochlovou první sadu v poměru 21:17, ale pak začaly mít navrch jejich soupeřky. Zkušené německé hráčky vyhrály rovněž o čtyři body druhý set, na začátku tie-breaku odskočily na rozdíl tří bodů a vedení už nepustily. Nakonec rozhodující sadu vyhrály 15:8 a dostaly se do osmifinále.

Kvapilová také pro ME přišla o tradiční parťačku Michaelu Kubíčkovou, jež nemůže startovat ze zdravotních důvodů, a nahradila ji na poslední chvíli Williams. Domácí dvojici Katharina Schützenhöferová, Lena Plesiutschnigová podlehly Češky po velké bitvě 12:15 ve třetí sadě, ale zápas o třetí místo a poslední postupové s papírově favorizovanými Ukrajinkami vyhrály relativně hladce 21:19 a 21:14.

Ve čtvrtek ME ve Vídni zahájí i mužská dvojice Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří si po patáliích s koronavirem na olympiádě chtějí spravit chuť. V Tokiu zasáhli do turnaje až po karanténě od druhého zápasu a ze skupiny nepostoupili.

Ženy:

Skupina E:

Hermannová, Štochlová (5-ČR) - Lundeová, Olimstadová (28-Nor.) 2:1 (-21, 14, 14), Borgerová, Sudeová (12-Něm.) - Álvarezová, Lobatová (21-Šp.) 2:0 (18, 16), Borgerová, Sudeová - Hermannová, Štochlová 2:1 (-17, 17, 8), Lundeová, Olimstadová - Álvarezová, Lobatová 2:0 (20,17).

Skupina H:

Schützenhöferová, Plesiutschnigová (8-Rak.) - Kvapilová, Williams (25-ČR) 2:1 (18, -19, 12), Inna Machnová, Iryna Machnová (24-Ukr.) - Davidovová, Luninová (9-Ukr.) 2:0 (19, 15), Kvapilová, Williams - Davidovová, Luninová 2:0 (19, 14).