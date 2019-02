Praha - Hnutí ANO chce zkrátit dobu přenesení čísla při změně mobilního operátora na dva dny místo současných deseti. Tento krok má být podle návrhu změny zákona o elektronických komunikacích, který ve středu předloží premiér Andrej Babiš (ANO) vládě, možné uskutečnit bez nutnosti kontaktovat stávajícího operátora. Podobně funguje změna banky. Novela má také rozšířit některá ochranná opatření na živnostníky, řekl ČTK poslanec ANO Patrik Nacher. Nyní je chráněn jen spotřebitel, tedy fyzická osoba.

Pokud se v současnosti rozhodne zákazník pro změnu operátora, nynějšímu operátorovi to musí oznámit předem a deset dní čekat na uvolnění smlouvy. Návrh zkracuje dobu na pětinu. Přechod má nově zajistit nový operátor.

Nyní lidé v případě změny operátora platí stávajícímu 20 procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. Novela počítá s tím, že by v případě ukončování smlouvy na dobu určitou lidé po třech měsících trvání smlouvy nehradili nic. Podle Nachera jsou tři měsíce jakousi zkušební dobou, aby odchod bez sankce nezneužívali zákazníci a smlouvu nerušili třeba po třech týdnech. Neví, jak se k tomu postaví operátoři. "Jednání bude přespříští týden," dodal.

Na dnešní tiskové konferenci představili svůj návrh také opoziční Piráti, kteří plánují snížení pokut za přechod k jinému operátorovi z 20 na pět procent. Nyní nesmí být poplatek vyšší než pětina měsíčních paušálů do konce sjednané doby trvání smlouvy. Změna zákona podle nich usnadní příchod čtvrtého operátora na český trh, který by vedl ke snížení cen. Návrh hnutí ANO označili za vykrádání témat. Vládní návrh zákona by se podle nich kvůli složitější proceduře nestihl projednat před podzimní aukcí frekvenčních pásem.

Babiš se ovšem na tiskové konferenci ohradil proti tomu, že by Piráti téma řešili jako první. Podle něj se dozvěděli v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi, že v pátek napsal dopis operátorům s konkrétními opatřeními. "A dnes se snaží někomu vnutit představu, že oni teď přicházejí to vyřešit. To samozřejmě není pravda, snaží se nám toto téma nějakým způsobem ukrást a ještě říct, že nic neděláme," poznamenal.

"Zítra (ve středu) na vládě to probereme. Pokud teď se Piráti rozhodli nastoupit do našich aktivit a zjistili v neděli, že je tam ten náš dopis, tak určitě se všemi ve Sněmovně budeme spolupracovat s cílem, aby z toho měli prospěch hlavně naši občané," doplnil.

Ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) vzbudila v minulých dnech rozruch výrokem o tom, proč mají Češi drahá mobilní data. V České televizi dříve uvedla, že Češi spíš hledají připojení k bezdrátovým wi-fi sítím. Vybudování mobilních sítí podle ní stálo operátory miliardy korun a data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí. Babiš dnes zopakoval, že výroky Novákové jsou pro něj nepřijatelné. Odmítl však komentovat dotaz, zda se chystá ministryni odvolat. Novinářům řekl, že personální problémy a změny ve vládě neřeší veřejně.

Češi platí podle analýzy Point Topic za jeden gigabyte stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE nejvíce v Evropě. V průměru je vyjde na 6,5 dolaru. Následují Španělsko a Nizozemsko s cenou přes pět dolarů, naopak nejméně jeden GB stojí ve Finsku, Švýcarsku a Rakousku, a to kolem deseti centů.

Chystaná aukce, která má přilákat konkurenta stávajícím operátorům, bude obsahovat stanovení požadavků pokrytí území a obyvatel, dálnic a železničních koridorů. Zároveň budou nabídnuty frekvence v pásmu 3,4 až 3,6 GHz.

O2 zkrácení přenosu čísla nekomentuje, T-Mobile zpochybnil přínos

K návrhu hnutí ANO na zkrácení doby pro přenesení čísla při změně mobilního operátora se společnost O2 nechtěla vyjádřit, T-Mobile zpochybnil přínos návrhu pro zákazníky. Vodafone na dotaz ČTK zatím neodpověděl.

"Návrhy na změny zákonů nekomentujeme," uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová. Podle mluvčí T-Mobilu Martiny Kemrové přenositelnost čísla již dobře funguje na základě loňské regulační intervence Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). "Teoreticky by proces patrně šlo zkrátit, ale otázkou je, jak zásadní přínos by to pro zákazníka mělo," podotkla.

Na Slovensku trvá přenesení čísla k jinému mobilnímu operátorovi nanejvýš čtyři pracovní dny. Celý proces změny zastřešuje operátor, ke kterému zákazník přestupuje. Samotné přenesení čísla je bezplatné. Pokud má ale klient s dosavadní telekomunikační společností uzavřenou smlouvu s úvazkem na jistou dobu, obvykle výměnou za různé výhody včetně slevy na mobilní telefon, musí při předčasném ukončení smlouvy zaplatit pokutu. Někteří slovenští operátoři v rámci snahy o posílení své pozice na trhu nabízejí zájemcům, že zmíněnou sankci za ně uhradí.