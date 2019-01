Praha - Největší tuzemský operátor O2 loni zvýšil konsolidované tržby o 0,8 procenta na 38 miliard korun. Čistý zisk firmě klesl o 2,5 procenta na 5,45 miliardy korun. Důvodem byly vyšší odpisy kvůli investicím do nákupu sportovních práv, transformaci IT systémů a investicím do sítí na Slovensku. Firma to oznámila v tiskové zprávě.

"Z finančního pohledu byl rok 2018, a zejména jeho druhé pololetí, rokem nejvyšších investic od rozdělení společnosti v roce 2015. Kromě investic do nákupů exkluzivních sportovních práv a transformace informačních systémů jsme pokračovali v investicích do dalšího posílení vlastní mobilní sítě na Slovensku," uvedl finanční ředitel Tomáš Kouřil. Dodal, že většina investic směřovala do prorůstových oblastí.

Růst výnosů mobilního segmentu o 1,6 procenta na 20,3 miliardy Kč plně nekompenzoval meziročně o 3,6 procenta nižší výnosy v segmentu pevných linek, které dosáhly úrovně 10,4 miliardy. Hlavními zdroji nárůstu byly mobilní data, finanční služby, O2 TV a prodeje zařízení a příslušenství. Na Slovensku vzrostly celkové provozní výnosy v korunách o pět procent na 7,5 miliardy Kč.

Mobilní zákaznická báze se zvýšila meziročně o dvě procenta na 5,04 milionu. Počet smluvních klientů narostl o pět procent na 3,6 milionu. Na Slovensku počet klientů stoupl o 4,7 procenta na 2,03 milionu. Celkový počet aktivních přístupů k digitální televizi O2 TV se zvýšil o třetinu na 758.000.

"Počet zákazníků našich tradičních měsíčních tarifů O2 TV zvýšil za rok 2018 o více než 60.000 a počet mobilních zákazníků smluvních služeb o 165.000. Růst obchodního výkonu je o to cennější, že jsme jej dosáhli současně s úspěšným dokončením historicky největšího transformačního projektu informačních technologií. Ten nám v budoucnu umožní výrazně rozvinout samoobsluhu Moje O2 a zásadně změní způsob, jakým budeme vyvíjet nové produkty a obsluhovat naše zákazníky," dodal předseda představenstva a generální ředitel O2 Jindřich Fremuth.

Majoritním vlastníkem O2 je s více než 80procentním podílem investiční skupina PPF. Ta vlastní i majitele telekomunikační infrastruktury CETIN, který vznikl oddělením od O2.