Praha - Telekomunikační firma O2 zvýšila za tři čtvrtletí meziročně čistý zisk o 2,5 procenta na 4,22 miliardy korun. Celkové konsolidované provozní výnosy se zvýšily o jedno procento na 28,21 miliardy korun. Za růstem stojí mimo jiné zvýšení počtu uživatelů televizní služby O2 TV. O2 to dnes oznámila v tiskové zprávě.

Majoritním vlastníkem O2 je s více než 80 procenty investiční skupina PPF.

Výnosy mobilního segmentu vzrostly o 1,8 procenta na 15,08 miliardy Kč i přes negativní dopad evropské regulace roamingu a pokračující pokles hlasových výnosů a výnosů ze SMS a MMS. Byly kompenzovány nárůstem výnosů z mobilních dat, finančních služeb a z prodeje zařízení. Výnosy v segmentu pevných linek se snížily o tři procenta 7,77 miliardy korun kvůli poklesu příjmů z tradičních hlasových a datových služeb.

Počet zákazníků digitální televize O2 TV využívajících některý z měsíčních tarifů M, L nebo XL a těch, kteří sledují televizi na webu nebo v aplikaci, se meziročně zvýšil téměř o 22 procent. O2 tak registruje již 673.000 aktivních zařízení. "Pro fanoušky, kteří chtějí sledovat výhradně náš exkluzivní sportovní obsah, jsme uvedli nový balíček sportovních programů O2 TV Sport Pack, který nabízí všechny výhody IP televize. Kromě sledování v televizi přes set top box využívají možnost pustit si kompletní program O2 TV na webu nebo v aplikaci pravidelně stovky tisíc diváků," dodal předseda představenstva a generální ředitel O2 Jindřich Fremuth. V průběhu třetího čtvrtletí začala O2 TV vysílat zápasy nejoblíbenějších sportů. Až do roku 2021 bude exkluzivně nabízet fotbalovou Ligu mistrů UEFA. Od sezony 2018/2019 do roku 2023 uvidí všechny vysílané zápasy hokejové Tipsport extraligy pouze diváci O2 TV, chybět nebude ani play off či finále.

Na Slovensku vzrostly celkové provozní výnosy o 9,7 procenta na 216 milionů eur. Meziroční srovnání v českých korunách bylo negativně ovlivněno posilujícím kurzem koruny vůči euru. V korunách dosáhly celkové provozní výnosy 5,52 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 5,6 procenta. Podobně jako v České republice stály za tímto nárůstem vyšší výnosy z mobilních datových služeb a prodeje zařízení.

"V souladu s naším plánem jsme ve třetím čtvrtletí výrazně zintenzivnili investice v České republice. Očekáváme tak, že za celý rok přesáhne podíl celkových konsolidovaných investic k výnosům úroveň deseti procent. Díky těmto miliardovým investicím a úspěchu balíčků O2 Spolu se nám daří udržet silnou finanční výkonnost," uvedl místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti Tomáš Kouřil.

Od září O2 zvýšila rychlost svého pevného xDSL internetu pro 1,5 milionu domácností. Zhruba 900.000 z nich může místo připojení 20 Mbit/s využívat až 50 Mbit/s a 600.000 dalších domácností dosáhne až 100 Mbit/s. V mobilní síti vzrostl díky nárůstu zákazníků tarifů O2 Data, balíčků O2 Spolu a pokračujícímu přesunu zákazníků k tarifům s většími objemy dat datový provoz o více než 100 procent. Již téměř 68 procent telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, 54 procent všech telefonů podporuje technologii LTE.