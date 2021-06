O2 chce mít celou ČR pokrytou rychlou mobilní sítí 5G do tří let

Praha - Operátor O2 chce pokrýt rychlou mobilní síti 5G celé území ČR do tří let. Celou Prahu bude mít firma pokrytou za rok. Síť bude stavět se svým technologickým partnerem CETIN a dodavatelem technologií Ericsson v rámci celkové obměny vysílacích technologií. Uvedli to zástupci O2 na dnešní tiskové konferenci.

Budování 5G doprovází kompletní obměna radiové technologie. Jejím výsledkem má být zvýšení kapacity sítě LTE na dvojnásobek. Pro pokrývání 5G firma použije frekvence v pásmech 700 a 800 MHz a dále ve městech pásmo 3,7 GHz. V současnosti je 5G u O2 dostupné zhruba v 60 městech.

Nejrozsáhlejší modernizaci své mobilní sítě zahájila O2 na jaře letošního roku v Praze 5 – Stodůlkách a Říčanech. V každé oblasti je přibližně 30 základnových stanic. Cílem bylo nejen otestovat síť v různých formách zástavby, ale i umožnit technikům vyzkoušet si instalaci nových antén na různých typech budov.

"Mít na střeše či vysílači velké množství antén je dlouhodobě neúnosné a bez náročnějších stavebních úprav ani nelze další zařízení přidávat. Místo samostatných zařízení pro každou frekvenci budeme nově využívat tzv. multibandové antény, které zvládnou obsloužit více frekvenčních pásem najednou," uvedl technický ředitel O2 Jan Hruška.

Nové antény umožní současně využívat všechna frekvenční pásma, která má O2 k dispozici, a flexibilně s nimi pracovat pro LTE i 5G. Díky vypnutí sítí třetí generace se zároveň uvolní frekvence pro vysokorychlostní datové služby, což nabídne možnost nasadit technologie pro 5G v celoplošné vrstvě 1800 MHz a vysokokapacitní vrstvě 3,7 GHz.

Samotná výměna vysílacích zařízení je podle firmy náročný proces a předchází mu složité plánování a koordinace mnoha profesí včetně logistiky a řízení skladových zásob. "Na jednom vysílači stráví čtyři technici přibližně čtyři až pět dní. Nepotřebné zařízení se odmontuje, část starých se ale ponechá jako záložní pro případ, že by se při výměně něco pokazilo. Pokud se nové komponenty podaří správně zapojit a vše funguje jak má, záložní zařízení se demontuje a odveze," uvedli zástupci firmy.

O2 v současnosti nabízí 34 telefonů, které umožňují využití sítí 5G. Telefony s 5G v současnosti tvoří téměř třetinu prodejů.