O zvýšení přídavků na děti bude koalice jednat znovu ve čtvrtek

Praha - O navýšení přídavků na děti bude ve čtvrtek znovu jednat vedení vládní koalice. Kabinet novelu o sociální podpoře s úpravou dávky zatím neschválil. Na twitteru to dnes oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Původně avizovala, že vláda dnes o zvýšení přídavků rozhodne. Ministerstvo navrhlo zvednout částky o 26 procent od ledna. Ministerstvo financí s tímto přidáním souhlasilo. Nebyla ale shoda na tom, kolik dětí by mělo dávku dostávat.

"Mrzí mě, že se pořád nemůžeme posunout v podpoře rodin. Další kolo debat o přídavku na dítě nás čeká ve čtvrtek na koaliční radě," uvedla Maláčová.

Přídavky dostávají domácnosti s příjmem do 2,7násobku životního minima. Stát jim dává na dítě do šesti let měsíčně 500 korun, na potomka od šesti do 15 let 610 korun a na studenta od 15 do 26 let 700 korun. Rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, mají částky o 300 korun vyšší. Podle návrhu novely o sociální podpoře by se podle věku dítěte mělo od ledna vyplácet 630, 770 a 880 korun. V rodinách s pracujícím rodičem by to pak bylo zas o 300 korun víc, tedy 930, 1070 a 1180 korun. Na tomto navýšení o 26 procent shoda byla.

Novela ale také rozšiřuje okruh rodin, které by dávku nově mohly pobírat. Hranici příjmu posouvá buď na 3,4násobek životního minima, nebo na 3,6násobek. Zatímco nyní dostává přídavek zhruba 240.000 dětí, nově by jich bylo víc buď o 250.000, nebo o 350.000.

Loni stát na přídavcích vyplatil 2,3 miliardy korun. Navýšení dávky o 26 procent by stálo ročně 0,4 miliardy navíc. Při posunutí příjmové hranice na 3,4 či 3,6násobek životního minima by k této částce bylo potřeba přidat ještě 3,2 či 4,5 miliardy ročně. Ministerstvo práce navrhuje od ledna ale i výrazné navýšení životního minima. Pokud by uspěla nejvyšší varianta, na přídavky by bylo potřeba podle podkladů k návrhu až 15,2 miliardy navíc.

Ministerstvo práce v projednávaném rozpočtu na příští rok miliardy navíc na navýšení přídavků a životního minima nemá. Ministerstvo financí uvedlo, že by resort práce měl říct, z jaké položky ve své pokladně částky přesune.

Zvýšení přídavků doporučovali kvůli krizi někteří odborníci jako pomoc domácnostem s nižším příjmem. Ministerstvo práce chce okruh příjemců rozšířit i o rodiny se středním příjmem. Podle Maláčové dávku pobírají teď hlavně děti rodičů bez práce. Nově by na ni dosáhli i potomci těch, kteří pracují.

Aby změny začaly platit, musí po vládě novelu schválit i Parlament a podepsat prezident. Podle plánů ministerstva práce by se dávka měla zvednout už za necelých šest týdnů. Resort navrhuje ve Sněmovně schvalovat zákon zrychleně při prvním projednávání.