O zvýšení kompenzačního bonusu Sněmovna nerozhodla

Praha - Sněmovna dnes nerozhodla o senátním návrhu na zvýšení příspěvku podnikatelům postiženým dopady pandemie koronaviru. Důvodem byl předčasný konec jednacího dne. Ačkoli si poslanci odhlasovali, že dnes mohou o vybraných zákonech jednat a hlasovat až do 21:00, jednání skončilo před 19:00. Předseda klubu opoziční ODS Zbyněk Stanjura nejprve navrhl kvůli uvedenému návrhu zákona přerušit jednání Sněmovny do středečního rána. Jeho návrh ale neuspěl, a proto požádal o dvouhodinovou přestávku na jednání svého klubu. Další požadavek na přestávku vznesli lidovci.

Sněmovna tak dnes nejednala ani o novele ústavy zavádějící takzvaný klouzavý mandát nebo o návrzích na zpřísnění výplaty dávek v hmotné nouzi.

Senát vložil svůj návrh na zvýšení kompenzačního bonusu do novely, která rozšiřuje jeho výplatu i na podnikatele v úpadku. Stanjura řekl, že nepovažuje za rozumné o ní dnes hlasovat. Poukazoval na to, že ve čtvrtek má Sněmovna jednat o žádosti vlády o opakovaný souhlas s prodloužením nouzového stavu. "Vidím tady bezprostřední souvislost s tím čtvrtečním hlasováním a s tou čtvrteční debatou," řekl.

"Je to nemístné a nehorázné si zahrávání s osudy lidí, kteří jsou v bezvýchodné situaci," reagovala na přerušení jednání ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Novinářům řekla, že chce, aby Sněmovna o tomto tématu ještě tento týden jednala.

Protože Stanjurův návrh na přerušení schůze do středy sněmovní většina nepřijala, vyžádal si poté dvouhodinovou přestávku na poradu klubu. Se žádostí o dalších 20 minut přišli poté lidovci. Rozpaky nad tím vyjádřil předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Připomněl dohodu z počátku nynějšího volebního období, podle níž by si kluby měly brát nejvýše hodinové přestávky. "Vy to stejně můžete poskládat, tak jste se mohli aspoň domluvit a vzít si to tři kluby," řekl.