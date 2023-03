O zrychleném schvalování penzijní novely Sněmovna rozhodne ve 20:00

Praha - Sněmovna bude hlasovat o souhlasu se zkráceným projednáním sporného návrhu na snížení červnového růstu důchodů dnes ve 20:00. Pevný čas stanovila hlasy prakticky všech koaličních i opozičních zákonodárců podle protinávrhu Patrika Nachera z opozičního ANO. Koalice původně navrhovala určení termínu pro hlasování na 15:30. Po vystoupení řečníků s přednostním právem se řadoví poslanci dostali k vystoupením až zhruba v 17:00, na své projevy tak mají celkem jen tři hodiny. Za půl hodiny se ale ke slovu kvůli další sérii dvouminutových slovních přestřelek dostali ke slovu jen tři z 61 poslanců přihlášených do debaty.

Koalice si podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové souhlasem s delší lhůtou na debatu chce jen vylepšit postavení u Ústavního soudu, na který se hodlá opozice v případě přijetí vládní penzijní předlohy obrátit.

Poslanci o vládní důchodové novele debatovali zatím s několika přestávkami přibližně 42 hodin, dnes bez pauzy od 07:00. Od úterního zahájení schůze Sněmovny uplynulo více než 55 hodin.

Radek Vondráček za klub ANO opět zpochybnil schvalování penzijní novely zkráceně ve stavu legislativní nouze i zdůvodnění takového postupu hrozbou značných hospodářských škod. Míní, že když je valorizace daná zákonem, o žádné škodě nemůže být řeč a vláda by tak mohla označit za škodu i důchody jako takové. K opatrnému a výjimečnému využívání legislativní nouze nabádal šéf poslanců SPD Radim Fiala. Míní, že předpoklady lednové inflace byly už dříve zřejmé a kabinet měl úpravu valorizace předložit už na podzim do řádného schvalování. "Byl by to od vlády férový postup a férová hra," uvedl.

Odpolední termín hlasování navrhl předseda lidoveckých poslanců Marek Výborný s poukazem na "košatící se" diskusi a opakující se argumentaci. Opoziční poslanci k tomu podali 24 protinávrhů. Nacher svůj požadavek na odklad hlasování až na dnešní večer zdůvodnil slovy, že se dostane na vystoupení významné části z šesti desítek řádně přihlášených poslanců. "Je to vypočteno tak, aby se umožnilo vystoupit řadovým poslancům," uvedl. Koalice nechala už dříve omezit dobu pro vystoupení na nejvýše dvakrát pět minut, což se ale nevztahovalo na řečníky s přednostním právem.

Nacherův protinávrh patřil mezi nejbližší ke koaličnímu návrhu. Jeho schválení rozhořčilo předsedu SPD Tomia Okamuru, který chtěl, aby Sněmovna hlasovala o souhlasu se zkráceným projednáváním novely s vynecháním prvního čtení v neděli ve 20:00. Tázal se, zda existuje dohoda mezi ANO a koalicí. "Potvrzuje to, že hnutí SPD je tady podle všeho jedinou opoziční stranou," řekl. Zástupci ANO se vůči Okamurově názoru ohradili, Poukazovali na to, že pro dnešních 20:00 hlasovali i všichni přítomní poslanci SPD včetně Okamury. "Pane Okamuro, nebuďte demagog, tady žádná dohoda nebyla," prohlásil Robert Králíček (ANO).

Poslanec STAN Josef Flek vzkázal Okamurovi, že "kdyby sobecky nevysosával čas ve Sněmovně, dostalo by se i na druhou stranu v opozici". Okamura přednesl od úterního zahájení sněmovního jednání zatím tři obstrukční projevy, dohromady trvaly více než 11,5 hodiny. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek uvedl, že opozice konečně dostala rozum a že je cílem vytvořit reprezentativní prostor pro představení názorů.

Schillerová se domnívá, že koalice Nacherova protinávrhu zneužila a podpořila ho z racionálních důvodů, nikoli "z lásky k opozici". "Za mě je to jasné. Teče vám do bot. Víte, že jste to přepískli a snažíte se vylepšit si pozici u Ústavního soudu," uvedla.

Obdobně jako dnes koalice postupovala ve snaze překonat opoziční obstrukce už ve středu. Sněmovnu nechala rozhodnout o určení pevného času pro hlasování o potvrzení trvání stavu legislativní nouze. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) tehdy rozhořčila opozici tím, že umožnila jejím zástupcům přednést desítku protinávrhů, další zájemce už k řečništi nepřipustila.

Jurečka odmítl, že by vláda podala změnu penzí až teď kvůli volbě prezidenta

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se ohradil dnes ve Sněmovně vůči opozičním výtkám, že vláda mohla předložit úpravu ke snížení růstu důchodů dřív a že čekala až na dobu po volbě prezidenta. Zopakoval, že mimořádná červnová valorizace penzí podle nynějších pravidel by znamenala v příštích deseti letech rozpočtový výdaj dohromady skoro 600 miliard korun a tento dopad by už nebylo možné žádným způsobem omezit. Trvalý zákonem daný výdaj by ohrožoval udržitelnost důchodového systému v budoucnu, řekl ministr.

Souvislost mezi dobou předložení novely o snížení červnového růstu penzí a lednovými prezidentskými volbami Jurečka odmítl slovy, že o potřebě změny valorizace mluví už řadu měsíců. "Na podzim i v lednu jsem jasně deklaroval, že musíme upravit dlouhodobě valorizační mechanismus, protože není dlouhodobě udržitelný," poznamenal. V prezidentském finále se utkal předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš s vítězným generálem ve výslužbě Petrem Pavlem podporovaným koalicí. Poslanci ANO v dosavadní sněmovní debatě několikrát poukazovali na to, že dřívější předložení nynější novely by mohlo výsledek volby ovlivnit.

Jurečka také řekl, že vláda mimořádnou valorizaci důchodů letos očekávala, ale s dopady na rozpočet pro tento rok do 20 miliard korun. Že by měly být mnohem vyšší, přes 35 miliard korun, podle něho způsobil až skokový nárost inflace mezi prosincem a lednem. Díky jednorázovému snížení červnové valorizace stát letos ušetří zhruba 20 miliard korun. Snížení výdajů v dalších deseti letech ministr odhadl na 316,4 miliardy korun.

Jurečka nesouhlasil ani s opozičními tvrzeními o zpětné účinnosti novely a o tom, že porušuje legitimní očekávání penzistů. Znovu zdůraznil, že nárok se odvíjí až od příslušného nařízení vlády, které musí vydat v tomto případě do 22. března. Ministr pak hájil s využitím pasáží jednoho z nálezů Ústavního soudu také koaliční postup proti opozičním obstrukcím ve Sněmovně. Spočívá ve zkrácení řečnické doby a ve stanovení pevného času hlasování.

Poslankyně ANO Berenika Peštová v reakci na ministrovo vystoupení uvedla, že podle rozhodnutí Ústavního soudu je vláda povinna se připravit na naplňování platných zákonů v rámci státního rozpočtu. Její kolegyně z hnutí Margita Balaštíková řekla, že 400.000 důchodců je pod hranicí příjmové chudoby. "Většina lidí si nepřijde pro sociální dávky, které tak rádi rozhazujete," uvedla poslankyně ANO, které bylo kritizováno za štědrou sociální politiku a dotace při koronavirové krizi. Jaroslav Foldyna (SPD) ironicky poznamenal, že se kabinetu Petra Fialy (ODS) podařilo "snížit" inflaci z konce Babišovy vlády z pěti procent na nynějších 15 procent.

Dnešní sněmovní debatu provázely i spory ohledně poměru průměrného důchodu vůči průměrné mzdě a ohledně důchodové reformy. Martin Kukla (ANO) koalici nabádal, aby přestala "páchat politickou sebevraždu".