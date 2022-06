O Zlatou hokejku se uchází šest medailistů z MS v čele s obhájcem Pastrňákem

Praha - O Zlatou hokejku pro nejlepšího českého hokejistu uplynulé sezony se uchází šest bronzových medailistů z mistrovství světa ve Finsku včetně úřadujícího pětinásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu. Desítku postupujících do závěrečného třetího kola tvoří sedm hráčů z NHL, dva z extraligy a jeden ze švýcarské nejvyšší soutěže.

V součtu prvního a druhého kola dostali nejvíce hlasů brankář Karel Vejmelka z Arizony, obránce Filip Hronek z Detroitu a útočníci Roman Červenka (Rapperswill-Jona), Tomáš Hertl (San Jose), Filip Chlapík (Sparta Praha), David Krejčí (Olomouc), Martin Nečas (Carolina), Ondřej Palát (Tampa Bay), Pastrňák a Jakub Voráček (Columbus).

Krejčí, jenž se stejně jako Vejmelka, Hronek, Červenka, Hertl a Pastrňák podílel na ukončení medailového půstu české reprezentace na mistrovství světa, se jako jediný do elitní desítky posunul až ve druhém kole. V součtu bodů předstihl brankáře Víta Vaněčka, jenž klesl na konečné 11. místo. V třetím kole se hlasuje znovu, předchozí hlasy se nezapočítávají.

Ani vynikající druhé kolo, v němž byl devátý, nezajistilo účast mezi nejlepšími dalšímu bronzovému medailistovi Matěji Blümelovi, který skončil na celkovém třináctém místě. Stejně jako před rokem se do finálové desítky dostali Pastrňák, Palát, Krejčí, Nečas, Voráček a Hronek. Loni za Pastrňákem skončil druhý Palát a třetí místo obsadil Krejčí.

Alespoň jeden hlas obdrželo v úvodních dvou kolech 54. ročníku ankety, v nichž hlasovalo 72 trenérů, zástupců Českého svazu ledního hokeje a novinářů, 70 hokejistů.

Další pořadí:

11. Vítek Vaněček (Washington Capitals/NHL) 168, 12. Radko Gudas (Florida Panthers/NHL) 143, 13. Matěj Blümel (Dynamo Pardubice) 134, 14. Jan Kovář (Zug/Švýc.) 94, 15. Lukáš Sedlák (Traktor Čeljabinsk/KHL) 90, 16. Tomáš Plekanec (Rytíři Kladno) 70, 17. Tomáš Kundrátek (Oceláři Třinec) 66, 18. Lukáš Klok (Neftěchimik Nižněkamsk/KHL) 61, 19. David Kämpf (Toronto Maple Leafs/NHL) 41, 20. Pavel Francouz (Colorado Avalanche/NHL) 40, 21. Jan Rutta (Tampa Bay Lightning/NHL) 38, 22. Dominik Kubalík (Chicago Blackhawks/NHL) 34, 23. Ondřej Kaše (Toronto Maple Leafs/NHL) 31, 24.-25. Michal Bulíř (Škoda Plzeň) a Filip Chytil (New York Rangers/NHL) oba 29, 26. Michael Špaček (Frölunda/Švéd.) 23, 27.-28. Jakub Kovář (Avtomobilist Jekatěrinburg/KHL a Curych/Švýc.) a Petr Mrázek (Toronto Maple Leafs/NHL) oba 20, 29. Lukáš Pech (Motor České Budějovice) 17, 30.-31. Jiří Černoch (Energie Karlovy Vary) a Pavel Zacha (New Jersey Devils/NHL) oba 16, 32.-33. Lukáš Jašek (Pelicans Lahti/Fin.) a David Jiříček (Škoda Plzeň) oba 13, 34. David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL a Kärpät Oulu/Fin.) 12, 35. Tomáš Hyka (Traktor Čeljabinsk/KHL) 11, 36.-37. Jakub Vrána (Detroit Red Wings/NHL) a Roman Will (Traktor Čeljabinsk/KHL) oba 10, 38.-39. Šimon Hrubec (Avangard Omsk/KHL) a Michal Kempný (Washington Capitals/NHL a Hershey Bears/AHL), 9, 40.-41. Dmitrij Jaškin (Arizona Coyotes/NHL) a Martin Růžička (Oceláři Třinec) oba 7, 42.-49. Radek Faksa (Dallas Stars/NHL), Dominik Furch (Škoda Plzeň a Färjestad/Švéd,), Ondřej Kacetl (Oceláři Třinec), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Fin.), Nick Malík (Kookoo/Fin.), Andrej Nestrašil (Oceláři Třinec), Jiří Sekáč (Lausanne/Švýc.) a Petr Vrána (Oceláři Třinec) všichni 6, 50. Radim Šimek (San Jose Sharks/NHL) 5, 51.-52. Matěj Stránský (Davos/Švýc.) a David Tomášek (Amur Chabarovsk/KHL a Sparta Praha) oba 4, 53.-54. Radan Lenc (Amur Chabarovsk/KHL a Frölunda/Švéd.) a Jiří Smejkal (Pelicans Lahti/Fin.) oba 3, 55.-63. Jakub Flek (Energie Karlovy Vary), Martin Frk (Los Angeles Kings/NHL a Ontario Reign/AHL), Ronald Knot (Neftěchimik Nižněkamsk/KHL), Pavel Kubiš (PSG Berani Zlín), David Musil (Oceláři Třinec), Tomáš Nosek (Boston Bruins/NHL), Roman Polák (Vítkovice Ridera), Robert Říčka (Dynamo Pardubice) a Andrej Šustr (Tampa Bay Lightning/NHL a Anaheim Ducks/NHL) všichni 2, 64.-70. Lukáš Dostál (Anaheim Ducks/NHL a San Diego Gulls/AHL), Milan Gulaš (Motor České Budějovice), Jaromír Jágr (Rytíři Kladno), Jan Káňa (Olomouc), Jiří Kulich (Energie Karlovy Vary), David Rittich (Nashville Predators/NHL) a Aleš Stezka (Vítkovice Ridera) všichni 1.