O Zlatého medvědě se na letošním Berlinale uchází 15 filmů

Berlín - O sošku Zlatého medvěda se na letošním mezinárodním filmovém festivalu Berlinale, který poznamenala pandemie nemoci covid-19, uchází patnáct filmů. Dnes to oznámil umělecký šéf festivalu Carlo Chatrian. Jeden ze snímků má díky koprodukci i českou stopu. Tradiční filmový svátek v německé metropoli pořadatelé kvůli koronaviru rozdělili, soutěžní část a sekce pro filmový průmysl se koná od 1. do 5. března, a to výhradně on-line. Od 9. do 20. června je v plánu druhá část festivalu, které by se mohli v případě příznivého epidemického vývoje účastnit i diváci v kinech.

"Chceme uspořádat pro filmové fanoušky velkou oslavu, okouzlit publikum znovu kinem a nabídnout mu bohatou hostinu pro jeho smysly," řekla o očekávaném červnovém programu výkonná šéfka festivalu Mariette Rissenbeeková z Nizozemska, která spolu s Italem Chatrianem vedou Berlinale druhým rokem. Březnová část ale bude digitální.

Patnáctka soutěžních snímků, která bojuje o Zlatého a Stříbrného medvěda, vznikla za přispění produkce z 16 zemí. Česká produkční firma endorfilm se spolu s lucemburskou a chorvatskou produkcí podílela na rumunském snímku Babardeală cu buclucsau porno balamuc, jehož český název Státní fond kinematografie uvádí jako Smolný pich aneb Pitomý porno. Ve filmu, který Státní fond kinematografie loni podpořil částkou 2,5 milionu korun, se v jedné z vedlejších rolí představí herečka Petra Nesvačilová. Rumunský režisér Radu Jude, který na Berlinale v minulosti již uspěl, ve snímku zachytil, co se stane, když středoškolská učitelka nahraje na internet domácí lechtivé video.

Mezi dalšími soutěžními snímky jsou například Albatros francouzského režiséra Xaviera Beauvoise, Herr Bachmann und seine Klasse (Pan Bachmann a jeho třída) německé režisérky Marie Spethové či film Ich bin dein Mensch (Jsem tvůj člověk) její kolegyně z Německa Marie Schraderové.

Ve výčtu nechybějí ani filmy z Íránu, Japonska, Koreje, Mexika, Libanonu nebo Maďarska. Největší zastoupení má Německo s šesti snímky následované Francií, která se podílela na produkci pěti filmů. Všechny filmy budou mít na Berlinale světovou premiéru.

Vítěze hlavní ceny i Stříbrných medvědů vybere porota šesti režisérů, kteří v minulosti sami vyhráli nejvyšší ocenění přehlídky, tedy Zlatého medvěda. Pět členů poroty zhlédne soutěžní filmy po karanténě společně v Berlíně. Íránec Rasúlof, který je šestým členem, podle mluvčí festivalu nebude moci do německé metropole dorazit. Už loni jej íránský režim nepustil na slavnostní předání Zlatého medvěda, které získal za film Zlo neexituje natočený v německo-česko-íránské koprodukci.

České zastoupení je i v nesoutěžní sekci Berlinale Special díky politickému thrilleru německého režiséra Christiana Schwochowa nazvaném Je suis Karl. Příběh dívky Maxi, která se po smrti rodičů při teroristickém útoku v Berlíně přidá k populistickému hnutí vedenému charismatickým vůdcem Karlem, koprodukovala na české straně společnost Negativ. I tento projekt podpořil Státní fond kinematografie. Jednu z hlavních rolí zastala česká herečka Anna Fialová, menší roli ztvárnila Elizaveta Maximová ruského původu, která od dětství žije v Česku. Hudbu k filmu složil Tomáš Dvořák známý pod uměleckým jménem Floex.