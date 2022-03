O zapojení do ukrajinské armády požádalo podle ministerstva 284 Čechů

Praha - Ministerstvo obrany ČR eviduje 284 žádostí o zapojení se do ukrajinských ozbrojených sil, uvedla na dotaz ČTK vedoucí tiskového oddělení Jana Zechmeisterová. Počet českých obyvatel, kteří chtějí pomoci ukrajinské armádě v boji s ruskou invazí, tak v porovnání se středečními údaji ministerstva vzrostl zhruba na trojnásobek. Zároveň ale odpovídá počtu zájemců, kteří se s žádostí o prezidentskou výjimku pro zapojení do cizí armády obrátili do středy na Pražský hrad.

Premiér Petr Fiala (ODS) se s prezidentem Milošem Zemanem ve čtvrtek dohodl na tom, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí. Premiér uvedl, že nelze dát kolektivní možnost odejít do války za hranicemi a že vzhledem k počtu žádostí není možné zájemcům ani poskytnou individuální schválení.

Zechmeisterová uvedla, že aktuální počet žádostí byl evidován k pátečním 12:00. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes ČTK na dotaz, zda a o kolik se zvýšil počet zájemců, kteří požádali Kancelář prezidenta republiky o výjimku pro účast v ukrajinské armádě, sdělil, že "je nutno se obrátit na ministerstvo obrany". Ve středu ČTK řekl, že se na Hrad obrátilo zhruba 300 zájemců, kteří jsou postupně odkazováni na standardní postup prostřednictvím ministerstva obrany.

Na ukrajinské velvyslanectví v Praze se podle jeho tiskové atašé Tetiany Okopné prozatím lidé obracejí jen s tím, že "chtějí získat více informací o službě v cizinecké legii, a to jak telefonicky, tak přes sociální sítě". Proto v současné době není možné přesně sdělit počet zájemců, uvedla Okopna.

Zájem o službu v cizích armádách se zvýšil po ruské invazi na Ukrajinu a poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval cizince, aby Ukrajině pomohli. Ministerstvo obrany žádosti posoudí společně s ministerstvy vnitra a zahraničí, teprve poté jdou žádosti do vojenské kanceláři prezidenta a prezidentovi samotnému. Čeští občané mají službu v cizí armádě zakázanou. Pokud do ní chtějí vstoupit, musí požádat prezidenta republiky o výjimku.