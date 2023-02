O zájezdy do Chorvatska je mezi Čechy meziročně vyšší zájem, zdražily o desetinu

Praha - Jednou z nejžádanějších destinací Čechů je v letošních předprodejích zájezdů tradičně Chorvatsko. Proti minulému roku prodejci hlásí až o 44 procent vyšší poptávku. K nárůstu podle nich částečně přispěl i vstup země do schengenského prostoru a eurozóny. Zájezdy do Chorvatska meziročně zdražily přibližně o desetinu, Češi tam nejčastěji jezdí autem. Vyplývá to z informací cestovních kanceláří a agentur, které ČTK oslovila.

Chorvatsko loni zažilo velký příliv turistů, v létě byl problém rezervovat si tam ubytování. Tento rok budou kapacity vyprodány dříve, některé hotely už jsou plné, řekl mluvčí cestovní kanceláře České kormidlo Aleš Kotek. Mezi našimi klienty je o destinaci o 44 procent vyšší poptávka než loni, letos by jich tam mělo vyrazit 30.000 až 35.000, dodal.

Prodejům zájezdů do Chorvatska se nyní daří i v cestovní kanceláři Travel Family, od začátku roku si ho koupilo více než 7000 klientů. ČTK to řekla oblastní manažerka pro Chorvatsko Lenka Laus. Díky vstupu země do schengenského prostoru bude podle ní cesta autem kratší asi o dvě hodiny. Výhodou je podle Laus i přijetí eura.

"Pokud se nechystáte cestovat přes Maďarsko, eurem, tedy jednou měnou, zaplatíte ve všech projíždějících zemích, v Rakousku i Slovinsku," uvedla. Tento rok mají podle ní klienti velký zájem i o ubytování v mobilních domcích a kempech. Kromě Čechů do Chorvatska nejvíce jezdí Němci, Slovinci a Rakušané, doplnila.

Dovolenou do Chorvatska si již koupilo o pětinu více klientů než v uplynulém roce, řekl ČTK mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk. Mezi nejoblíbenější oblasti podle něj patří Poreč, Umag nebo Rovinj, dále Vodice, Baška Voda nebo Omiš v Severní a Střední Dalmácii.

Čedok tuto středu zahájil prodej zájezdů do Chorvatska vlakem, řekla ČTK mluvčí Kateřina Pavlíková. Spoj třetím rokem zajistí společnost RegioJet. Vlak bude jezdit do chorvatské Rijeky třikrát týdně, v úterý, pátek a neděli, a to od 16. června do konce září. Vlak cestující nabere i v Bratislavě, místo si v něm dosud zarezervovaly stovky klientů, doplnila Pavlíková. O vlakovou dopravu mají podle ní velký zájem rodiny s dětmi.

"Vlakem jezdí také klienti z regionů a nastupují tak na některé ze zastávek v blízkosti svého bydliště, nebo skupiny, jež mohou být už během jízdy pohromadě," řekla. Zájezdů do Chorvatska podle ní firma celkově prodala o třetinu více než ve stejném období minulého roku.

Meziročně dvojnásobnou poptávku o dovolenou v Chorvatsku letos hlásí cestovní agentura Invia, sdělila ČTK mluvčí Jiřina Ekrt Jirušková. "Tento pozitivní trend je částečně způsoben tím, že nabízíme zájezdy do Chorvatska i přes německé cestovní kanceláře, které mnohdy nabízejí výhodnější ceny," uvedla. Klienti podle ní nejčastěji jezdí například na Makarskou riviéru.

Do eurozóny a schengenského prostoru Chorvatsko vstoupilo 1. ledna tohoto roku. V návštěvnosti země Češi podle Laus pravidelně obsazují páté místo, loni jich tam bylo skoro 900.000, proti roku 2019 to bylo o osm procent méně, uvedla.