O vyznamenáních na Hradě rozhodnou hygienici příští týden

Praha - Hygienici by měli o předávání státních vyznamenání 28. října na Pražském hradě rozhodnout příští týden, řekla dnes novinářům hlavní hygienička Jarmila Rážová. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že při splnění veškerých hygienických podmínek by pro vyznamenání osobně dorazil. Prezident Miloš Zeman se mu chystá udělit nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, za zvládnutí první vlny epidemie koronaviru.

Rážová řekla, že se stále jedná o podmínkách, za kterých by se "akce ústavního činitele" mohla konat. "Zatím stále ještě není rozhodnuto. Já myslím, že vzhledem k datu 28. října dojde k rozhodnutí příští týden," dodala. V Česku je aktuálně vládními opatřeními omezené shromažďování na nejvýše šest osob.

Prymula řekl, že chápe symbolické dopady povolení akce v době, kdy sám apeluje na občany, aby dodržovali vládní opatření a minimalizovali společenské kontakty. Na Pražský hrad dorazí, pokud budou splněny hygienické podmínky. "Opatření budou muset být nastavena tak, aby se tam potkalo naprosté minimum lidí, tedy zpravidla šest osob tak, jak je garantováno. Já si nemyslím, že by to měl být akt, kde by měly být desítky osob," řekl.

Zeman trvá na tom, že by se akce měla konat. Pokud by se tradiční ceremoniál neuskutečnil, byla by to urážka státního svátku vzniku republiky i vyznamenaných, řekl Blesku. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) v úterý Zeman souhlasil s tím, že se vyznamenání předají bez účasti veřejnosti a politiků. Na ceremoniál by měli dorazit jen vyznamenaní, kterých má být kolem 40. Poslední slovo budou mít hygienici, zdůraznil Babiš.