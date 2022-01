O výhře hokejistů Karlových Varů v Brně rozhodl v nájezdech sedmnáctiletý Rymon

Brno - Hokejisté Karlových Varů zvítězili ve 46. kole extraligy v Brně 2:1 po samostatných nájezdech. Rozhodující proměnil sedmnáctiletý junior Dominik Rymon, který se k týmu připojil až těsně před utkáním jako rychle povolaný záskok. Energie tak venku bodovala popáté ze šesti utkání, naopak Kometa prohrála třetí ze čtyř posledních duelů.

V brance Komety se po svém návratu poprvé představil Čiliak a v úvodu musel čelit náporu ofenzivních Západočechů, jimž ovšem chyběl nejproduktivnější hráč týmu Vondráček. Ve dvou šancích jej zastoupil Kohout, ale na brněnského gólmana nevyzrál.

Brno si získalo převahu v druhé části úvodní dvacetiminutovky, odstartoval ji nastřelenou tyčí Mueller a branková konstrukce pak hrála s karlovarskými hokejisty i po střelách Vincoura a Horkého.

Ofenzíva Komety pokračovala i po první přestávce, do šancí se dostali v krátkém časovém rozmezí Ostřížek, Tansey a opět Mueller, nicméně Novotný puk za svá záda nepustil. Čiliak jej v souboji gólmanů na dálku napodobil, i když i jemu po ráně Pulpána pomohla tyčka.

Domácím k vedení pomohlo nedůsledné střídání Varů a přečíslení, když po pravém křídle ujel obránce Ďaloga. Slovenský olympionik naservíroval puk Zbořilovi, který se nemýlil. Hosté se dočkali vyrovnání po kombinaci prvního útoku, na jejímž konci byla přesná střela Pulpána.

Vyrovnaná bitva o psychickou výhodu druhého gólu se přenesla do třetí třetiny. V ní měla více ze hry Kometa, ale do vyložených šancí se už žádný tým nedostal, neboť obrany hrály prim v základní snaze neudělat chybu.

Brno ji udělalo při střídání, pykalo za šest hráčů na ledě, nicméně soupeř početní převahu nevyužil. V 59. minutě dala sice Kometa gól z hole Holíka, ale Vary uspěly s trenérskou výzvou kvůli faulu na gólmana.

Duel šel do prodloužení, v něm vychytal Fleka Čiliak, Brno trefilo v přesilovce tyč, v nájezdech uspěl na brněnské straně jen Horký, naopak po Černochově trefě rozhodl v extralize debutující junior Rymon.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Pro nás to bylo utkání po covidové pauze, kdy většina týmu si prošla docela těžkým průběhem. Bylo znát, že jsme nerozehraní oproti soupeři a je škoda, že jsme neproměnili šance, které si tým vytvořil. Zvonily tam tyčky, ale na to se nemůžeme vymlouvat, musíme být k koncovce důraznější a dávat víc gólů. To je problém, který nás nyní trápí. Musím ale poděkovat týmu, jak zápas odehrál a jak se s tím rval. Akorát nás mrzí ztráta bodů."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Dnes to bylo náročné utkání pro obě strany, je to složité v této době sestavit tým a dobře se na utkání připravit. Nám chybělo pět hráčů a náhradníky jsme povolávali na poslední chvíli včetně juniora Rymona, který nakonec rozhodl. Zápas to byl neskutečně vyrovnaný, domácí prokazovali velkou ofenzivní sílu a kdyby nás nepodržel Novotný a neměli bychom štěstí, tak jsme o body mohli přijít. Hráči ale na ledě nechali všechno, podali jsme výkon na hranici našich možností a byli jsme za to odměněni dvěma body, které rádi bereme."

HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0).

Branky a nahrávky: 31. A. Zbořil (Ďaloga, Ostřížek) - 33. Pulpán (T. Mikúš, Flek), rozhodující nájezd Rymon. Rozhodčí: Kika, Vrba - Axman, Kajínek. Vyloučení 2:3. Bez využit. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Brno: Čiliak - Bartejs, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši, Tansey - Mueller, P. Holík, Ostřížek - L. Horký, Krištof, Kollár - Vincour, Rákos, R. Pavlík - Meluzín, A. Zbořil, Šik. Trenéři: Zábranský a Kalous.

K. Vary: F. Novotný - M. Rohan, D. Mikyska, T. Havlín, Parkkonen, Tureček, Pulpán, Vodička - Flek, T. Mikúš, T. Rachůnek - Kohout, Černoch, Koblasa - Rymon, Jiskra, Hladonik - Křehlík, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.