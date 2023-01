O východoukrajinský Soledar se dál bojuje, uvedlo ruské ministerstvo obrany

Kyjev/Moskva - O Soledar na východní Ukrajině se dál bojuje, uvedlo dnes ruské ministerstvo obrany. Ruští výsadkáři podle něj město blokují ze severu a z jihu a boje se odehrávají uvnitř města. Také Kyjev a zahraniční analytici předtím upozornili, že Rusům se navzdory tvrzením některých ruských zdrojů stále nepodařilo město ovládnout.

"Jednotky výsadkářů zablokovaly Soledar ze severu a jihu ... Ve městě bojují útočné oddíly," sdělilo ruské ministerstvo. Krátce předtím také Kreml uvedl, že před ohlášením případného ruského úspěchu v Soledaru je třeba vyčkat na oficiální oznámení. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov nicméně zdůraznil, že v oblasti Soledaru je z ruského pohledu "pozitivní dynamika a postup".

Předtím se v ruských zdrojích objevovaly zprávy, že i přes pokračující boje mají ruské síly nad městem kontrolu. V úterý večer šéf Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) soukromé vojenské společnosti Jevgenij Prigožin podle ruské agentury TASS prohlásil, že jeho bojovníci získali kontrolu "nad celým územím Soledaru". Zároveň ale řekl, že v centru města ještě bojuje obklíčená skupina ukrajinských vojáků.

Tyto zprávy dnes popřelo velení ukrajinské armády. "Rusové tvrdí, že ho (Soledar) mají pod kontrolou, není to pravda. Vyčkejte na podrobnosti v hlášeních generálního štábu (ukrajinské armády)," uvedl podle BBC News mluvčí východního velení ukrajinských sil Serhij Čerevatyj. Odkázal přitom na pravidelná hlášení generálního štábu, jehož dnešní zpráva se ale o Soledaru zmínila jen stručně a omezila se na konstatování, že v centrální části města pokračují boje.

Americký Institut pro studium války (ISW) ve své nejnovější analýze situace na ukrajinské frontě upozornil, že ruským jednotkám se dosud Soledar dobýt nepodařilo. Odvolal se přitom právě na Prigožinovo oznámení, které podle něj svědčí o pokračujícím ukrajinském odporu. ISW také podotkl, že v uplynulých měsících dosahovaly ruské síly v oblasti Soledaru úspěchů taktického významu jen s obtížemi, a doplnil, že situace na místě je nepřehledná. S tím, jak se bojuje o jednotlivé bloky domů ve městě, je totiž proměnlivá.

To potvrdil stanici CNN z místa také nejmenovaný ukrajinský voják, podle něhož se bojuje o každý dům a jednotlivé strany mohou rychle přijít o nabyté pozice. "Dnes je to náš dům a zítra už bude wagnerovců ... Nikdo vám neřekne, kolik je tu mrtvých a zraněných, protože to nikdo s jistotou neví," uvedl. "Nikdo nemůže s jistotou říct, kdo se posunul kam a kdo co ovládá ... Je tu velká šedá zóna, o níž každý tvrdí, že ji kontroluje," popsal.

Získání Soledaru by poskytlo ruským invazním silám výhodu v boji o přibližně deset kilometrů vzdálený Bachmut. Právě v tom tkví hlavní strategický význam lokality, poznamenal ruskojazyčný server Deutsche Welle. Američtí analytici ale upozorňují, že ani v případě získání Soledaru není ruský úspěch v Bachmutu zajištěn. "I kdybychom věřili těm nejodvážnějším ruským tvrzením, dobytí Soledaru nepovede k okamžitému obklíčení Bachmutu,“ podotkl ISW.

O dobytí Bachmutu se Rusové snaží už zhruba osm měsíců. Pokud by město nakonec získali, cena za toto vítězství by podle agentury Reuters byla obrovská. Rusko i Ukrajina se při intenzivních bojích o Bachmut potýkají s těžkými ztrátami.