Brno - Členská základna Pirátů v Brně bude rozhodovat o tom, zda Piráti vstoupí do předjednané koalice s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Zástupci všech čtyř stran se na koalici dohodli v úterý. Jakmile vznikne verze koaliční smlouvy, bude předložena místnímu fóru Pirátů na třídenní rozpravu a na 48hodinové hlasování. ČTK to dnes řekl brněnský předseda Pirátů Tomáš Koláčný. Členové mohou variantu schválit, ale také nikoliv, což by podle Koláčného znamenalo, že strana nemůže do koalice vstoupit. Piráti mají v Brně 21 členů a pět čekatelů na členství.

Úterní dojednání koalice ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD, která má 33 mandátů z celkových 55 zastupitelů, vyvolala v Brně rozruch. Byla už totiž dohodnutá koalice vítězného ANO s druhou ODS, KDU-ČSL a ČSSD, jednání o ní oznámili zástupci stran v neděli večer a potvrdili to v pondělí. Úterní obrat tak vyšachoval vítězné ANO i s jeho jedničkou a dosavadním primátorem Petrem Vokřálem. Piráti původně po volbách odmítali vítěze voleb obcházet.

Koaliční smlouva mezi ODS, KDU-ČSL, Piráty a ČSSD by mohla být hotová příští týden. "Předložíme ji místnímu fóru ke schválení. Jsou tam tři dny na rozpravu a 48 hodin na hlasování. Musí to vše proběhnout před podpisem," upozornil Koláčný.

Podle něj se to může potvrdit, a nemusí. "Pokud by zavládl názor, že to není pro nás výhodné, tak koaliční smlouvu může místní fórum odmítnout. Znamenalo by to, že není schválená a nemůžeme do koalice vstoupit. Vše je ale předčasné, protože nemáme napsaný ještě ani řádek," zdůraznil Koláčný. Dodal, že se vyjednávací týmy dokázaly dohodnout.

Volby v Brně vyhrálo ANO s 18 mandáty před ODS se 14 mandáty. Osm jich má KDU-ČSL, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři. Dosud Brno vedla koalice ANO, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a Strana zelených. Piráti tentokrát kandidovali samostatně a do zastupitelstva se dostali, naopak Žít Brno, TOP 09 ani Zelení pětiprocentní hranici nepřekročili.