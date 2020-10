O volby z auta byl mizivý zájem, na některá místa nikdo nepřijel

Praha - Malý či nulový zájem provázel dnešní hlasování z auta pro lidi v izolaci nebo v karanténě kvůli covidu-19. Na stanovištích drive-in mohli od 7:00 do 15:00 hlasovat ve druhém kole senátních voleb. Na většinu ze 44 míst dorazili jednotlivci a někde na voliče čekali marně. Vyplývá to ze zjištění zpravodajů ČTK. Senátora lidé volí ve 26 obvodech, standardní volební místnosti se otevřou v pátek a sobotu. Minulou středu měli lidé v karanténě či izolaci k dispozici 78 stanovišť a účast byla vyšší, kromě Prahy se volilo současně do krajských zastupitelstev.

Voliči v izolaci nebo karanténě bez auta nebo kteří nemohou přijet na speciální volební místo, mohou požádat do čtvrtečního večera o hlasování do přenosné volební schránky. Čtvrtek a pátek je vyhrazen pro hlasování v zařízeních sociální péče zavřených kvůli nákaze. Zajištění voleb se řeší v Domově pro seniory Slunečnice v Ostravě, kde se koronavirem nakazilo 139 lidí. Volit tam budou zřejmě v pátek, stejně jako klienti jihočeských domovů pro seniory Sousedovice na Strakonicku a Otín na Jindřichohradecku. Ve většině okrsků není v karanténě žádný domov pro seniory.

V hlavním městě se volí do horní parlamentní komory v obvodech Praha 1, Praha 5 a Praha 9. Drive-in stanoviště byla na Letné a na Proseku, volilo z nich 136 voličů. V prvním kole voleb přijelo k urnám 183 lidí. V Kolíně ve středních Čechách dorazila do 14:30 k volebnímu stanovišti dvě auta, odvolili čtyři lidé. Před týdnem dorazily asi čtyři desítky voličů.

V jižních Čechách volilo z auta 39 lidí, minulý týden jich bylo 69. Na stanovišti v Písku hlasovalo deset lidí, v Prachaticích nikdo, ve Strakonicích dorazilo 17 voličů a v Jindřichově Hradci 12. V Plzeňském kraji využilo možnosti volit 11 lidí. Před týdnem jich bylo 267. Do plzeňského areálu DEPO2015 vhodilo hlas do urny devět voličů, ve Stříbře hlasovali dva. V drive-in stanovišti v Chebu v Karlovarském kraji za celý den přijelo 13 lidí.

V Královéhradeckém kraji na čtyřech stanovištích volilo 26 lidí, před týdnem na pěti místech 191. V Hradci Králové přijelo 19 voličů, v Rychnově nad Kněžnou pět, v Trutnově dva lidé a v Náchodě se nedostavil nikdo. Volby z auta v Pardubicích a Ústí nad Orlicí nikdo nevyužil. Byly určeny pro voliče z rychnovského obvodu, který zahrnuje i přibližně 50 obcí v Pardubickém kraji.

I v Libereckém kraji, kde voliči rozhodují o senátorovi v obvodu Česká Lípa, byl zájem mizivý. Možnosti hlasovat využilo pět voličů v České Lípě, v Liberci nikdo. Na Lounsku v Ústeckém kraji přijelo hlasovat sedm lidí, před týdnem 214.

Na Vysočině hlasovalo z auta do 14:30 v obvodu Pelhřimov 27 lidí a v obvodu Žďár nad Sázavou 16 voličů v karanténě. Účast na obou místech byla zhruba o 62 procent nižší než před týdnem.

K hlasování do 2. kola voleb do Senátu přijelo 58 voličů. Nejvíc odevzdalo hlas v Brně.

Ve Zlínském kraji přijelo na tři stanoviště dohromady 64 lidí - v Uherském Hradišti jich bylo 54, ve Zlíně deset, ve Vsetíně nikdo. V Moravskoslezském kraji využilo možnost volit z auta 25 lidí, zhruba devětkrát méně než před týdnem. V Ostravě přijelo hlasovat 14 lidí, dalších devět do Frýdku-Místku a dva do Karviné. Na stanoviště v Opavě a Novém Jičíně nedorazil žádný volič.

S nezájmem voličů se setkalo druhé kolo senátních voleb i v Olomouckém kraji, v němž se volí senátoři ve dvou volebních obvodech zasahujících okresy Olomouc, Přerov a Šumperk. Na speciální stanoviště v Olomouci, Bochoři na Přerovsku a ve Vikýřovicích na Šumpersku přijelo za osm hodin odvolit 11 lidí. V Olomouci nepřijel na stanoviště nikdo, do Bochoře dorazilo pět lidí a do Vikýřovic šest. Minulý týden odvolilo na speciálních stanovištích 233 lidí.