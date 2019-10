O vlastnictví Slovanské epopeje rozhodne soud za týden

Praha - Ve sporu o Slovanskou epopej Alfonse Muchy rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1 za týden. S obrazy disponuje hlavní město Praha, malířův příbuzný John Mucha ale v žalobě tvrdí, že se Praha vlastníkem cyklu obrazů nikdy nestala. Město podle něj nesplnilo autorovu podmínku, aby pro plátna zbudovalo samostatné výstavní prostory.

"Jsme i nadále přesvědčeni, že ta podmínka, že má být postavena síň, byla závazná a platí i po sto letech," uvedl dnes právní zástupce Muchy František Vyskočil. Právník Prahy Roman Felix po jednání řekl, že nejde o právní podmínku, která by podmiňovala platnost darování obrazů. "Z hlediska morálního to nezpochybňuji, nezpochybňuje to ani současné ani minulá vedení města Prahy," řekl s tím, že je však složité vytvořit pro obrazy důstojný a bezpečný prostor. Trvá na tom, že vlastníkem cyklu je Praha.

Soudkyně Martina Tvrdková původně chtěla o žalobě rozhodnout již při dnešním jednání, Vyskočil ale navrhl, aby soud určil vlastnictví nejen k datu úmrtí Muchovy ženy Marie, ale i úmrtí malíře samotného. "Je to otázka čistě právní," řekl novinářům Vyskočil. Soudkyně proto jednání odročila na příští středu.

Obvodní soud se Muchovou žalobou začal zabývat v lednu 2017. Tehdy ji zamítl, rozhodnutí potvrdil i odvolací senát. Nejvyšší soud ale loni v květnu rozsudky zrušil. Napodruhé začal soud žalobu řešit loni v listopadu. Obě strany tehdy uvedly, že se nebrání jednání o smírném řešení. Mucha dnes upozornil, že jednání i přes soudní spor dále pokračují. "Ano, je soud, ale i přes ten soud se pořád snažím, aby došlo ke konstruktivní debatě mezi mnou, co já zastupuju a magistrátem," řekl Mucha. Felix upozornil, že Praha nejedná pouze s Johnem Muchou, ale i s jeho sestrou, která má o nakládání s epopejí jiné představy než její bratr.

Minulé vedení pražského magistrátu chtělo Slovanskou epopej umístit do budovy Lapidária na Výstavišti. Praha ale její rekonstrukci v polovině září odložila s tím, že bude předmětem dalších jednání. Důvodem byl růst cen stavebních prací, kvůli kterým už nebylo zadání zakázky aktuální. Podle Johna Muchy by bylo vhodné využít spíše pozemek vedle Lapidária, na němž by mohla být postavena nová budova.

Budova Lapidária je další z řady plánů, kam umístit Muchův slavný cyklus. Dříve město plánovalo stavbu samostatné budovy, a to na Letné za ministerstvem vnitra nebo na Těšnově. V poslední době se vedla také diskuse o zámku na Zbraslavi a Praha 2 přišla s nápadem vystavit ji v budově nádraží Vyšehrad.

Výbor pro kulturu před časem doporučil zastupitelům umístit cyklus na zámek v Moravském Krumlově, kde obrazy byly vystaveny od 50. let do roku 2011. Měly by tam počkat do doby, než město připraví vhodnou budovu. "V okamžiku, kdy Praha něco udělá, já budu první, kdo bude stěhovat epopej z Moravského Krumlova do Prahy," dodal dnes Mucha.