O vládních změnách v penzích mají poslanci hlasovat od 12:30

Praha - O sporných vládních změnách v penzích mají poslanci hlasovat dnes od 12:30. Pevný čas stanovila Sněmovna podle návrhu koalice navzdory odporu opozice. Důchodovou novelu schvaluje dolní komora ve třetím dějství. Ve středu a v pátek minulého týdne se poslanci k hlasování nedopracovali i s ohledem na delší vystoupení opozičních předáků.

Zástupci opozice mluvili ohledně stanovení pevného času pro hlasování o "nových praktikách" i o "nové totalitě". Předkladatel koaličního návrhu, předseda klubu TOP 09 Jan Jakob, naopak shrnul, jak dlouho se Sněmovna už penzijní novele věnovala, a odvolával se i na dřívější nález Ústavního soudu k možnosti obstrukcí a prosazování vůle vládní většiny. Do debaty v závěrečném kole se aktuálně hlásí 27 poslanců.

"Slyšeli jsme slovo totality, ne slovo boží. Totality. Ale možná tato totalita bude víc než slovo boží," řekl po hlasování předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Šéfka frakce ANO Alena Schillerová se pozastavovala nad tím, že pětikoalice podle ní určuje opozici, jak dlouho má mluvit a o čem může mluvit. Už ráno uvedla, že pokud vládní tábor návrh na pevný čas hlasování prosadí, ANO se obrátí na Ústavní soud. "To jsou fakt nějaké nové praktiky," uvedl předseda klubu SPD Radim Fiala, který neprosadil návrh, aby Sněmovna stanovila čas pro hlasování o novele na 25. srpna ve 12:30.

Jakob v odůvodnění návrhu na stanovení pevného času pro hlasování na dnešních 12:30 detailně vypočítal, jak dlouho se Sněmovna věnovala v úvodním kole, ve druhém čtení i v nynějším schvalování včetně toho, kolik času zabraly opoziční obstrukce. Dohromady to bylo podle něho 35 hodin a deset minut. Jakob poukazoval i na to, že opoziční argumenty se opakují a nic nového již nezaznívá. Pokud by dnes vybraní řečníci nevyužili svá přednostní práva, mohli by do dnešních 12:30 vystoupit všichni dosud přihlášení poslanci, podotkl.

Nyní ve Sněmovně vystupují poslanci s přednostním právem. Řečniště opět obsadil Babiš, který se stejně jako minulý týden věnoval kritice vládních kroků. Mimo jiné uvedl, že zvyšuje daně a snižuje důchody. Po něm mají vystoupit ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Schillerová. Na debatu o samotné novele se dnes dosud nedostalo.