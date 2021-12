O víkendu zůstanou teploty na horách většinou pod nulou, sněžit bude jen místy

Praha - Na horách o víkendu vydrží zimní počasí, teploty zůstanou většinou i přes den pod bodem mrazu a místy se přidá ještě občasné slabé sněžení nebo sněhové přeháňky. Po dlouhé době budou z kraje prosince velmi dobré podmínky pro zahájení zimní sezóny na českých horách, ve většině lyžařských středisek se rozjedou lanovky a vleky, uvedl Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ) na facebooku. Některé areály už otevřely minulý víkend. Dnes sníh připadne zejména ve východní polovině, od dnešního rána do pátečních 03:00 tam platí výstraha před vydatnějším sněžením, na jihovýchodě Moravy může ojediněle napadnout až 25 centimetrů.

Místy bude podle meteorologů sněžit ještě v pátek ráno, během dopoledne pak bude sněžení ustávat a odsouvat se dále k severovýchodu. "Zatím je předpoklad, že nejvíce sněhu (cca deset až 20 cm a ojediněle i více) napadne ve východní polovině území, a to nejen na horách, ale i v nižších a středních polohách a naopak méně v západní polovině Čech," uvedl ČHMÚ.

Ve středu leželo na Šumavě od deseti do 40 centimetrů a na hřebeni 50 až 65 cm sněhu, v Krušných horách nejčastěji od deseti do 25 cm, ale na hřebeni kolem Klínovce a Fichtelbergu je 25 až 35 cm sněhu. Mezi deseti až zhruba 40 centimetry je v Jizerských horách, Orlických horách a v Krkonoších, kde je na hřebeni kolem půl metru. Podobně sněhu bylo ve středu v Jeseníkách, v Beskydech je o něco méně a na Českomoravské vrchovině a v dalších nižších pohořích leželo nejčastěji od několika centimetrů do deseti centimetrů sněhu. Během dneška ještě připadne.

Velmi dobré přírodní sněhové podmínky podpořila i výroba technického sněhu, kvalita sjezdových tratí je tak na úvod sezóny velmi dobrá. Užijí si i běžkaři, kteří již najdou upravené běžkařské tratě ve všech českých pohořích, strojově upraveno je již kolem 300 kilometrů tras, uvedl ČHMÚ.

Od pondělí se podle meteorologů začne oteplovat, v Čechách bude místy pršet, jen na horách sněžit. Na Moravě a ve Slezku bude ještě v první půlce týdne pokračovat zimní počasí, odpolední teploty se ale postupně dostanou až k pěti stupňům Celsia.