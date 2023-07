O víkendu v Praze kvůli vedru vyjedou do ulic kropicí vozy

Praha - Do pražských ulic vyjedou v sobotu a v neděli kvůli vysokým teplotám kropicí vozy, budou jezdit pravděpodobně od dopoledne do pozdního odpoledne. ČTK to dnes sdělil mluvčí městské Technické správy komunikací (TSK) Jiří Wolf. Kropení a mlžení je součástí každoroční letní údržby komunikací, kromě zchlazení ulic je cílem také snížení prašnosti a intenzity dráždivého přízemního ozonu. Tento víkend mají podle předpovědí padat teplotní rekordy.

Vozy do ulic podle mluvčího vyrazí v sobotu a v neděli v 11:00, a to zejména kvůli hlášené zvýšené koncentraci přízemního ozonu. O kropení a mlžení letos TSK poprvé rozhodla minulou neděli, vozy vyrazily do ulic v centru metropole i v týdnu. Využívají pitnou vodu z běžného vodovodního řadu, kterou nabírají v několika desítkách určených hydrantů.

Vozy vlastní městské Pražské služby a o jejich nasazení rozhoduje TSK. Obvykle nastává, když teploty přesahují minimálně tři dny po sobě 25 stupňů Celsia nebo když nastanou tropické dny se zvýšenou koncentrací přízemního ozónu a vysokou prašností. Přízemní ozon je dráždivý pro oční spojivky, nosní sliznice a průdušky, a to zejména u malých dětí, protože se drží nízko nad zemí.

Pitnou vodu vozy podle mluvčího Pražských služeb Alexandra Komarnického využívají proto, že cílem je ochladit nejen ulice, ale i jejich uživatele. "Zkrápí chodce, cyklisty, ale i zvířata, kteří tak s vodou přicházejí do kontaktu," vysvětlil. Standardně se kropí a mlží v režimu minimálně čtyř kol mezi 11:00 a 18:00.

Lidé se také mohou v metropoli každoročně osvěžit u mlžítek, které na hydranty umisťuje firma Pražské vodovody a kanalizace. Letos jich je podle mluvčího společnosti Tomáše Mrázka instalováno 22. Novinkou je 11 takzvaných osvěžítek, která si mohou aktivovat sami lidé, zatímco mlžítka firma spouští centrálně po dosažení určité teploty.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by v sobotu měly v Praze teploty dosahovat 35 až 37 stupňů. Nedělní maxima mají být 30 až 32 stupňů, mohou se objevit bouřky.