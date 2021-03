O víkendu se hromadně otužovalo po celé ČR více než 2300 lidí

Lipno nad Vltavou (Českokrumlovsko) - Více než 2300 otužilců se organizovaně vykoupalo o víkendu na různých místech České republiky. Účastnili se dvoudenní akce s názvem Covide, nezlob mě, kterou pořádal Turistický spolek Lipenska. Organizátoři budou usilovat o to, aby se 6. březen, kdy akce začala, stal oficiálně mezinárodním dnem otužilců. ČTK to řekl předseda Turistického spolku Lipenska Jiří Mánek.

"Velký zájem o víkendové otužování nás příjemně překvapil. Oslovil jsem Český olympijský výbor, napsal jsem OSN, která takové dny registruje," uvedl Mánek.

Kontaktoval kvůli tomu i Českou otužileckou unii. Její předseda Vladimír Komárek by podobný záměr podpořil. "Nejsem přívržencem skákání do vody s kulichem na hlavě a focení se u toho, spíš se zaměřuji na sportovní otužování. Nicméně mezinárodní den otužilců tady není a rozhodně by to pomohlo popularizaci této zdraví a dobré mysli přínosné aktivity," uvedl.

Akce s názvem Covide, nezlob mě se původně měla uskutečnit pouze v okolí lipenské přehrady. Vzhledem k omezení pohybu kvůli koronaviru však museli organizátoři parametry změnit a rozhodli se pro celorepublikové hromadné otužování. "S agenturou Dobrý den jsme byli domluveni na zápisu do České knihy rekordů v počtu otužilců v okolí lipenské přehrady. Ale když vidíme, co se děje, rozhodli jsme se, že zkušenosti z letošního ročníku využijeme pro to, abychom podobnou akci se zápisem do České knihy rekordů uspořádali celorepublikově příští rok," řekl Mánek.

Do rybníků, přehrad, řek nebo třeba jen sudu se studenou vodou se o víkendu ponořili lidé různého věku. Účastnili se senioři i děti. Při otužování se každý vyfotografoval a zaregistroval na web, který otužilce sčítal. Po vyplnění údajů portál vygeneroval certifikát, což účastníci sdíleli na facebooku. "Ale zdaleka ne každý, kdo se tento víkend ponořil do ledové vody, si nechal udělat certifikát. Myslím si, že se otužovalo mnohonásobně více lidí," řekl Mánek.