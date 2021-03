O víkendu se aplikovalo asi 3,3krát víc vakcín než před týdnem

Praha - O víkendu zdravotníci podali přes 21.000 dávek vakcíny proti covidu-19. Proti minulému víkendu je to asi 3,3krát víc. Nejvíc se podařilo očkování zrychlit v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a na Vysočině. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví o vakcinaci do nedělních 20:00. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden vyzval, aby nemocnice očkování o víkendech urychlily. V pracovních dnech bylo minulý týden podáno přes 30.000 dávek vakcíny denně.

Vůbec nejvíc se podařilo od minulého týdne zvýšit počty podaných dávek v Moravskoslezském kraji. Zatímco minulý týden zdravotníci tamních nemocnic podali podle zveřejněných dat 84 dávek, tento víkend to bylo téměř 3400. Nejvíc dávek, téměř 1200 každý víkendový den bylo podáno ve Fakultní nemocnici Ostrava. Očkovalo ale také několik praktických lékařů nebo menší nemocnice.

Bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), který je předsedou představenstva Bohumínské městské nemocnice, na twitteru napsal, že v sobotu tam zdravotníci naočkovali 160 lidí a v neděli jen 50, protože došly vakcíny. Desítky vakcín podali také v nemocnici v Bílovci a stovku denně v Krnově.

Víc lidí než v běžný pracovní den bylo o víkendu očkováno v Ústeckém kraji, za víkend bylo podáno přes 6400 dávek. Největší podíl zvládli zdravotníci v nemocnici v Kadani, podle vykázaných dat tam podali přes 3900 dávek. Z krajských nemocnic bylo asi 1070 dávek o víkendu naočkováno v Ústí nad Labem, asi 230 v Děčíně, 180 v Teplicích a 150 v Mostě. Více než 400 dávek podali také v Lázeňském domě Evženie v Klášterci nad Ohří. Očkovalo se i v nemocnicích v Žatci, Duchcově a sociálním zařízení v Litoměřicích.

Vůbec nejvíc dávek podali o víkendu zdravotníci právě v kadaňské nemocnici, následovala Fakultní nemocnice Ostrava. Více než 1200 dávek bylo aplikováno také ve FN Hradec Králové a téměř 1000 dávek v krajské nemocnici v Liberci. Přes 800 dávek bylo podáno ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, Fakultní nemocnici Olomouc a kolem 600 také v Havlíčkově Brodě a Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

O víkendu zdravotníci očkovali rovněž v obou fakultních nemocnicích v Brně, na Bulovce, na Vinohradech a v Motole v Praze a v Plzni. Z krajských a menších nemocnic se zapojily například v Rakovníku, Čáslavi, Hořovicích, Jihlavě, Novém Městě na Moravě, Žatci, Kolíně nebo Telči. Očkovalo také asi 35 praktických lékařů.

Počty nahlášených očkovaných dávek o víkendech:

Víkend 27. a 28. února Víkend 6. a 7. března (nárůst %) Průměr v pracovní dny (poslední týden) Celkem 6273 21.064 (335 %) 30.004 Hl. město Praha 1710 2487 (145 %) 4227 Jihomoravský kraj 234 805 (344 %) 3378 Jihočeský kraj 25 0 2124 Karlovarský kraj 299 761 (255 %) 1153 Vysočina 120 1461 (1217 %) 1132 Královéhradecký kraj 1331 1474 (111 %) 1533 Liberecký kraj 896 1082 (121 %) 1554 Moravskoslezský k. 84 3396 (4043 %) 2748 Olomoucký kraj 164 881 (537 %) 1632 Pardubický kraj 0 146 (100 %) 1372 Plzeňský kraj 197 339 (172 %) 1766 Středočeský kraj 721 1358 (188 %) 4240 Zlínský kraj 146 381 (261 %) 1522 Ústecký kraj 346 6493 (1877 %) 1623

zdroj: data o očkování - ÚZIS (nahlášená k 7.3. 20:00)