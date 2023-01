O víkendu bude v ČR sněžit, na horách může napadnout až 15 centimetrů

Praha - Do Česka se v noci na sobotu vrátí sněžení. Vydatnější bude v horských oblastech, kde může do neděle místy napadnout až 15 centimetrů sněhu. V ostatních oblastech se nová sněhová pokrývka zřejmě nevytvoří všude, pokud ano, tak bude jen nízká. V sobotu večer a v noci na neděli bude sněžení slábnout. Vítr bude současně tvořit od středních poloh sněhové jazyky a v nížinách se bude při případném tání sněhu tvořit náledí. Plyne to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na webu a facebooku.

Upozornění na novou sněhovou pokrývku a sněhové jazyky platí od dnešních 22:00 do nedělního rána. Podle meteorologů bude sněžit po většinu sobotního dne, přičemž vydatněji na severním a severovýchodním návětří hor. "Sněžit bude i v neděli, ale celkově méně než v sobotu," uvedli. Doplnili, že vítr v sobotu přes den může v nárazech foukat rychlostí kolem 50 kilometrů v hodině a na horách i kolem 70 km v hodině. "Proto se hlavně na horách a postupně místy i ve vyšších a středních polohách mohou vytvářet sněhové jazyky," upozornili meteorologové.

Nejvyšší teploty se budou o víkendu pohybovat od minus dvou do plus dvou stupňů, na horách kolem minus pěti stupňů. "Případná sněhová pokrývka v nížinách tak může přechodně odtávat a večer se pak bude tvořit náledí," dodali meteorologové.