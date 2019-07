O víkendu bude uzavřen lanový most na Jižní spojce kvůli testům

Praha - Řidiči musí o víkendu počítat s uzavírkou lanového mostu na Jižní spojce v Praze. Technická správa komunikací uzavře most pro veškerou dopravu kvůli zátěžovým testům nutným pro jeho opravu. Most bude uzavřen od dnešních 11:30 do nedělních 14:00. Objízdná trasa povede obousměrně ulicemi Švehlova a Průmyslová, řidiči by si ale podle TSK měli najít i jiné objízdné trasy a úseku se úplně vyhnout. Další víkendová zkouška čeká lanový most za dva týdny.

Výsledky testů budou známy v únoru 2020, určí další postup při běžné údržbě a budou také podkladem pro možnou rekonstrukci mostu. Zavěšený silniční most, který převádí dopravu nad železnicí mezi Zahradním Městem a Strašnicemi, má problémy s konstrukcí. Diagnostika má za úkol odhalit slabá místa stavby, vliv počasí na chování konstrukce a také vytvořit model nosnosti.

Podle dokumentu zveřejněného ve věstníku veřejných zakázek práce provede firma Inset a správce komunikací vyjdou na 25,6 milionu korun. "Zaměříme se hlavně na předpínací kabely nosné konstrukce a napětí v betonových vzpěrách. Na most se proto nainstalují snímače vibrací, náklonů či magnetoelasticity a tenzometry k pozorování trhlin ve vzpěrách a táhlech," uvedl Ludvík Hegrlík ze společnosti Inset.

"Most je konstrukčně složen z jednoho pole, což znamená, že směr na východ i na západ jsou na jedné konstrukci. Při diagnostice a zatěžovacích zkouškách ... musíme most zatížit několika nákladními vozy a kompletně jej uzavřít," řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr.

Kompletní uzavírka mostu ovlivní dopravu na části Jižní spojky, po které denně projede téměř 100.000 vozidel, z toho přes 15.000 kamionů. Na situaci budou proto dohlížet policisté, kteří budou řídit dopravu. Podle Scheinherra jich bude do akce zapojeno několik desítek.

Zátěžové testy nejsou jedinou prací na mostě. TSK zde od 2. července kontroluje a zkoumá lana, která most drží. Uzavřen je levý, takzvaný rychlý pruh v obou směrech, auta tak mohou po mostě projíždět pouze dvěma jízdními pruhy. Toto omezení potrvá do 16. srpna. Od 8. července navíc silničáři opravují protihlukové stěny na Spořilově v úseku mezi ulicemi Sliačská a Chodovská. Loni modernizovali nedalekou stěnu začínající za nájezdem od Spořilova a letos práce pokračují. Do konce roku TSK postaví asi 700 metrů dlouhou novou stěnu.

Lanový most je jedním z mladších pražských mostů, zprovozněn byl v roce 1997. V roce 2008 pracovníci TSK odhalili závažné poškození, kvůli kterému nejprve na most nesměly nákladní vozy nad šest tun, poté byl po několik dní uzavřen pro veškerou dopravu. Tehdy se tvořily dlouhé kolony, komplikace způsobovala zejména nákladní doprava, která využívá Jižní spojku místo nedokončené části Pražského okruhu.