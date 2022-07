O víkendu bude nejvíce pršet v Jeseníkách a Beskydech

Praha - Po silných bouřkách, které se dnes odpoledne a v noci mají ojediněle vyskytovat v Čechách, se srážky přesunou na severovýchod země. Vydatný déšť tam meteorologové očekávají od sobotního rána do nedělního dopoledne, kdy tam může napršet v úhrnu od 20 do 60 milimetrů. Nejvíce srážek spadne na severních návětrných svazích Jeseníků a Beskyd, sdělil ČTK Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Doplnil, že do dovolání zatím zůstává v platnosti výstraha před nebezpečí vzniku a šíření požárů v Čechách.

Počasí ve střední Evropě podle meteorologů dnes začíná ovlivňovat tlaková níže a s ní spojená frontální vlna, která bude v sobotu postupovat k severovýchodu. "Po její zadní straně k nám bude proudit vlhký vzduch od severu," uvedl ČHMÚ.

Bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině se budou podle meteorologů ojediněle objevovat dnes během pozdějšího odpoledne a večera v Čechách. Upozornění před těmito silnými bouřkami je určeno konkrétně pro Prahu a Středočeský, Jihočeský kraj, Plzeňský a Karlovarský kraj, pro západ Vysočiny a Pardubického kraje a pro Ústecký kraj s výjimkou okolí Děčína, Rumburka a Varnsdorfu. Tedy míst, kde od víkendu hoří v Českém Švýcarsku. Nicméně meteorologové už dřív uvedli, že srážky v oblasti dnes a v sobotu očekávají.

S vydatným deštěm pak mají v sobotu a v neděli dopoledne počítat zejména lidé v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji, především v oblastech Jeseníků a Beskyd.