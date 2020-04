O Velikonočním pondělí ubylo přestupků, policie evidovala asi 400

Praha - O Velikonočním pondělí policisté předali do správního řízení zhruba 400 přestupků souvisejících s porušováním opatření proti šíření koronaviru. Oproti předchozím třem dnům jich ubylo, od pátku do neděle evidovali policisté v průměru 600 přestupků denně, o polovinu více, než je obvyklé. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Porušení nařízení, které policisté vyřešili domluvou, se ve statistice neevidují. Od pátku do neděle panovalo na území Česka teplé počasí, v pondělí se výrazně ochladilo.

Podle Moravčíka prováděli policisté asi 12.000 až 15.000 kontrol denně. Už dříve policie uvedla, že se při kontrolování dodržování bezpečnostních opatření o velikonočních svátcích častěji setkávala se shlukováním lidí ve skupinkách, popíjením alkoholu na veřejnosti nebo s tím, že si lidé nezakrývali ústa a nos.

Moravčík však upozornil, že se oproti dřívějšku o velikonočních svátcích výrazně snížil počet dopravních nehod. Od pátku do neděle klesl o třetinu, v pondělí dokonce skoro o dvě třetiny. V pondělí policisté evidovali asi 100 dopravních nehod, loňský rok to bylo zhruba 250 nehod. Loni policie za celý prodloužený velikonoční víkend registrovala více než 900 nehod.

Lidé musí z nařízení vlády od 19. března povinně při pohybu mimo domov nosit roušku nebo jinou ochranu obličeje, venku se mohou pohybovat jen při cestě do práce, pro potraviny či léky nebo z jiných nutných důvodů.

Volný pohyb je možný jen v přírodě a parcích. I tehdy by ale lidé měli být nanejvýš ve dvou s výjimkou rodinných příslušníků, od ostatních musí dodržovat nejméně dvoumetrový odstup. Od úterý je také možné venku individuálně sportovat bez roušek při dodržení odstupu dvou metrů od ostatních.

Vláda by dnes měla zveřejnit scénáře uvolňování omezení pro obchody a služby, které byly uzavřeny před měsícem kvůli epidemii koronaviru nového typu. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) návrh počítá se třemi vlnami uvolňování, a to nikoli podle typu obchodů, ale jejich rozlohy.

K uvolňování epidemiologických opatření však stát podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly přistoupí v případě, pokud se počty nově odhalených nemocných nebudou blížit ke 400 za den. Prymula přitom o víkendu uvedl, že se obává toho, že zhruba za týden kvůli částečnému uvolnění protiepidemických opatření a neukázněnosti některých lidí o Velikonocích přibude lidí infikovaných koronavirem.

Strážníci zjistili o Velikonocích 3614 prohřešků kvůli koronaviru

Obyvatelé hlavního města o velikonočním víkendu nejčastěji porušovali nařízení mít zakrytá ústa a nos a zákaz shlukování. Strážníci zaznamenali 3758 porušení. Většinu případů tvořila sundaná rouška. ČTK to dnes sdělila mluvčí městské policie Irena Seifertová. Od doby zavedení opatření proti koronaviru se už strážníci zabývali 14.634 případy.

"Pátek byl za nás ještě relativně umírněný. O víkendu pak už bylo všude spousta lidí, s ohledem na hezké počasí. Dost mělo roušky sundané nebo na krku. Lidé si pojem ´promořovani´ vysvětlili hodně po svém," uvedla Seifertová.

Z celkového počtu přestupků tvořily sundané roušky 3158 případů a zákaz shlukování porušili lidé v 500 případech. Pro srovnání, o víkendu od 3. do 5. dubna řešili strážníci 2545 případů, také tehdy tvořila většinu případů nenasazená rouška.

Lidem, kteří porušili nařízení, strážníci většinou domluvili, správnímu organu předali 89 případů. Zvýšil se i počet oznámení na nenošení roušek či shlukování na lince 156.

Pokuty za nenošení roušky přímo na místě strážníci ukládat nemohou. Mohou je pouze oznamovat správnímu orgánu. Ten pak může uložit fyzické osobě pokutu do 20.000 korun. Postihnout mohou strážníci na místě neuposlechnutí výzvy úřední osoby. V tomto případě může strážník uložit na místě pokutu do 10.000 korun.