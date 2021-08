O uznávání protilátek na covid se podle Babiše rozhodne do konce srpna

Praha - Do konce srpna se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodne o možném uznávání protilátek na covid-19 jako dokladu bezinfekčnosti i o případném podávání třetí dávky očkování starším lidem. Babiš dnes ve videu zveřejněném na sociálních sítích uvedl, že k tomu má být zpracována klinická studie v Moravskoslezském a v Ústeckém kraji a má se konat odborný kulatý stůl, který má moderovat.

"Musíme do konce srpna rozhodnout, jak to bude s přeočkováním a jak to bude s uznáváním nebo neuznáváním protilátek. Zatím to má jenom Rakousko," řekl Babiš. Podotkl, že experti se neshodují. "Studie naznačují, že u starších osob, které byly očkovány před pěti, šesti měsíci, dochází k významnému poklesu hladiny protilátek. A zase senioři, kteří to (covid-19) překonali, mají hladinu protilátek." podotkl.

Ministerský předseda dnes také uvedl, že pokud by padlo rozhodnutí k uznávání protilátek, někteří lidé by mohli získat motivaci nechat se očkovat, když by zjistili, že mají protilátek málo.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková novinářům koncem července řekla, že odborníci uznávat protilátky na covid-19 jako prokázání bezinfekčnosti nedoporučují. Člověk, který má protilátky, podle nich může onemocnět. Naopak negativní test na protilátky podle nich neznamená, že se člověk nedokáže před infekcí covidem chránit. Podle předsedy vakcinologické společnosti Romana Chlíbka protilátky také nejsou důvodem, proč by se člověk neměl nechat očkovat. Po očkování podle něj klesají hodnoty protilátek pomaleji než po prodělání nemoci.

Babiš v dnešním videu rovněž uvedl, že nynějších 12 mobilních očkovacích týmů doplní příští týden dalších deset. Fungují skvěle v Moravskoslezském kraji a v Karlovarském kraji a připravuje se Ústecký a Olomoucký kraj, sdělil. Premiér zároveň požádal zaměstnavatele, aby umožnili zaměstnancům se očkovat u mobilního týmu krátkodobou propustkou ze zaměstnání.

Na očkování čeká podle ministerského předsedy aktuálně 673.496 lidí, z toho 43.354 na první termín. K sobotnímu večeru bylo v Česku aplikováno podle statistik 10,652.947 dávek vakcíny, ukončené očkování má téměř 5,07 milionu lidí. Babiš propagoval k očkování místa bez registrace, kterých je nyní podle něho 88. "Nejčastěji přicházejí lidé, kteří nemají internet nebo se nechtějí registrovat a často nemají ani praktického lékaře. A není pravda, že jde o sociální případy," popisoval. Mnoho lidí se neregistrovalo k očkování podle něho i kvůli tomu, že neměli čas.