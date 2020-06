O útočníka Schicka se zajímá také AC Milán

Milán - Útočník Patrik Schick by v příští sezoně mohl hrát za AC Milán. Italský klub je dalším zájemcem o českého fotbalového reprezentanta. Schick na hostování v Lipsku z AS Řím prožívá dobrou sezonu, ale podle italské stanice Sky Sport není vyloučeno, že by se mohl vrátit do Serie A.

Milánský klub by rád získal celkem tři posily z bundesligy, a to v případě, že se naplní spekulace médií a tým převezme od nové sezony německý kouč Ralf Rangnick. Z Lipska by k Rossoneri mohl se Schickem zamířit i francouzský obránce Dayot Upamecano, z Werderu Brémy pak kosovský záložník Milot Rashica.

Schick by se měl po této sezoně vrátit do Říma, protože Lipsko na něj do 15. června nevyužilo opci na přestup. V bundeslize dal zatím deset gólů a vedení třetího týmu tabulky mělo o jeho setrvání zájem. Kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru za něj ale nechtělo zaplatit původně stanovených 29 milionů eur (téměř 774 milionů korun).

Čtyřiadvacetiletý Schick je také na seznamu možných posil několika klubů z anglické ligy, podle britských či italských médií o něj stojí Newcastle, Tottenham a Everton.