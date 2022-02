O úspěšnosti CoFoE rozhodne práce s podněty

Největší výzvou pro masovou diskusi o dalším směřování Evropské unie je to, jak evropské instituce naloží s podněty, návrhy a kritikami, jež v průběhu Konference o budoucnosti Evropy zazněly a ještě zazní. Na tahu je plenární zasedání tohoto projektu, připomíná portál EURACTIV.com.

Fotogalerie

Plénum Konference o budoucnosti Evropy připraví spolu s výkonným výborem CoFoE zprávu, jíž se budou zabývat hned tři prezidenti/předsedové EU – Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady EU.

"Musíme být připraveni přijmout rozsáhlá a přiměřená opatření, která vezmou v potaz nejdůležitější připomínky občanů. Pokud jim sdělíme, že jejich práce byla skvělá, a přejdeme jako obvykle k řešení každodenní agendy, bude to selhání,” varuje zapojený španělský europoslanec Sandro Gozi (Renew).

Francie, která převzala od ledna vedení Rady EU, stejně jako nová německá vláda kancléře Olafa Scholze, se mezitím oficiálně zavázaly, že budou celý proces posouvat kupředu.

S ohledem na velké množství návrhů, jež vzešly z občanských fór nebo z místních akcí v celé EU, by francouzští úředníci ještě před koncem první poloviny roku rádi sestavit pomyslný “jízdní řád” pro budoucí cestu unie.

Tento scénář by měl obsahovat pět až deset hlavních témat. Ta by měla vycházet s myšlenek, jež se těší podpoře napříč EU.

"Je na nás, abychom našli odvahu diskutovat o smlouvách o EU a případně je i změnit,” podotýká Gozi s dodatkem, že pravděpodobnými adepty na úpravy jsou kapitoly o zahraniční politice a daně.

Naráží tak na skutečnost, že ačkoli webová stránka konference (https://futureu.europa.eu/?locale=cs) návštěvníky upozorňuje na možnost připomínek v intencích platných smluv, ozývají se od přispěvatelů hlasy, aby právě tyto základní pilíře prošly reformou. Europoslanec Gozi a spolupředseda CoFoE Guy Verhofstadt už vydali prohlášení, že pokud si to lidé přejí, neměl by být důvod do smluv nesáhnout. Proti by mohly být země jako Maďarsko či Polsko, jež by mohly uplatnit právo veta.