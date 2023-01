O účast v letošní písňové soutěži Eurovize bude usilovat mimo jiné Irglová

Praha - O účast v letošní písňové soutěži Eurovize bude usilovat mimo jiné Markéta Irglová, držitelka Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly z filmu Once. Spolu s ní Česká televize (ČT) do národního kola vybrala dívčí kapelu Vesna, písničkáře Rodana, českou zpěvačku s arménskými kořeny Pam Rabbit a Michaelu Charvátovou vystupující pod uměleckým jménem Maella. Výběr národního zástupce na Eurovizi 2023 odstartuje živý přenos na oficiálním YouTube kanálu soutěže 30. ledna. ČTK o tom za ČT informoval Filip Platoš.

"Hlasování diváků začne 30. ledna hned po živém vysílání a skončí o půlnoci 6. února. Následující den zveřejníme vítěze, který vystoupí v květnu na Eurovizi ve Velké Británii. Hlasy budou moci fanoušci svým favoritům posílat prostřednictvím mobilní aplikace Eurovize," uvedl šéf české delegace Kryštof Šámal.

V přímém přenosu ze studia ČT na Kavčích horách vystoupí všech pět národních semifinalistů. Večer bude v angličtině, pro mezinárodní publikum, moderovat zpěvák Adam Mišík. Pro národní kolo Eurovize umělci a tvůrci přihlásili 170 písní. "Jsem hrdý na to, jak se na naší hudební scéně značka Eurovize rozrostla, stává se nesmírně zajímavou a atraktivní. Letos se nám dostalo ohromující odezvy od tuzemského hudebního průmyslu, písní většinou od českých autorů. A všechny s českými zpěváky," podotkl Šámal.

Vítězem loňského ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize se stala ukrajinská skupina Kalush Orchestra se skladbou Stefania. Český zástupce, skupina We are Domi se zpěvačkou Dominikou Haškovou, skončil se skladbou Lights Off na 22. místě.

Tuzemským interpretům se v Eurovizi zatím příliš nedaří. Rocková kapela Kabát se v roce 2007 umístila na posledním místě, o rok později skončila Tereza Kerndlová jen o jedno místo lépe. Poté, co kapela Gipsy.cz zůstala v roce 2009 bez bodu, čeští hudebníci tuto soutěž na několik let opustili.

Návrat se uskutečnil až v roce 2015, kdy Česko reprezentovali Marta Jandová a Václav Noid Bárta. Před pěti lety se do finále Eurovize poprvé dostal český zástupce - zpěvačka Gabriela Gunčíková obsadila 25. místo. V roce 2017 ČR reprezentovala Martina Bárta, která neuspěla v prvním semifinále. Mezi nejlepší se naopak v roce 2018 dostal Mikolas Josef, který ve finále získal pro ČR dosud nejlepší umístění, šesté místo. Josef vystoupil s vlastní písní Lie To Me a uspěl především hlasy diváků. Česká indie-popová kapela Lake Malawi o rok později skončila se skladbou Friend of a Friend na jedenáctém místě.

Eurovize se koná každoročně od roku 1956, kromě covidového roku 2020, což z ní činí nejdéle trvající mezinárodní televizní hudební soutěž. Jedná se také o nejsledovanější nesportovní televizní událost světa. Každoročně ji sleduje v průměru 180 milionů diváků. Letošní dvě semifinálová kola se uskuteční 9. a 11. května a finále 13. května v Liverpoolu. Británie převzala organizaci 67. ročníku písňového klání namísto Ukrajiny, která čelí ruské invazi.