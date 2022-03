O triumf ve sjezdu SP v Kvitfjellu se nečekaně podělili Hintermann a Alexander

Kvitfjell (Norsko) - Dva nečekané vítěze měl dnešní sjezd Světového poháru v Kvitfjellu. O triumf se v prvním poolympijském rychlostním závodě podělili švýcarský lyžař Niels Hintermann a Kanaďan Cameron Alexander, který s vyšším startovním číslem 39 zaskočil favority. Rakušana Matthiase Mayera porazili o 12 setin.

Šestadvacetiletý Hintermann v seriálu triumfoval teprve podruhé po úspěchu v kombinaci ve Wengenu v roce 2017. O dva roky mladší Alexander dosud ve Světovém poháru nikdy na stupních vítězů nestál a jen jednou se umístil v nejlepší desítce. Právě 10. místo ve sjezdu na zdejší trati z roku 2020 bylo jeho kariérním maximem, v této sezoně byl ve sjezdu nejlépe čtyřicátý.

"Vím, že na to mám. Tahle trať mi vyhovuje a dal jsem do toho všechno. Takže jsem překvapený a zároveň nejsem," prohlásil Alexander. V Kvitfjellu závodil už v úvodu února a ve sjezdech Evropského poháru si připsal výhru a páté místo, v super-G byl druhý. "Znamená to pro mne všechno, je to šílené," dodal.

Hintermanna po premiérovém triumfu před pěti lety přibrzdily zdravotní problémy. "Měl jsem pak kvůli zraněním pár sezon, ve kterých jsem se hodně trápil. Loni jsem se dostal úplně na dno. Ale letos jsem začal dobře a teď je to prostě fajn. I materiál funguje perfektně," pochvaloval si Švýcar, jenž formu naznačil už třetími místy v prosincových sjezdech v Bormiu a Val Gardeně.

Mimo stupně vítězů odsunul Alexanderův nečekaný útok ze zadních pozic do té doby bronzového Švýcara Beata Feuze. Olympijský vítěz z Pekingu byl o setinu rychlejší než domácí Aleksander Aamodt Kilde, ve vyrovnaném souboji o malý křišťálový glóbus ale norský lyžař udržel v čele průběžného hodnocení disciplíny tříbodový náskok před Feuzem.

Do první desítky se v Kvitfjellu dostali vedle Alexandera i další závodníci s vysokými startovními čísly. Na dělené sedmé místo se probojoval Němec Simon Jocher, který startoval jako 44., Ital Guglielmo Bosca obsadil s číslem 48 devátou pozici.

Po dnešním sjezdu, který v kalendáři nahradil zrušený prosincový závod z Beaver Creeku, pokračuje Světový pohár v Kvitfjellu o víkendu. V sobotu je naplánován další sjezd, v neděli se pojede superobří slalom.

Muži - sjezd: 1. Alexander (Kan.) a Hintermann (Švýc.) oba 1:44,42, 3. Mayer (Rak.) -0,12, 4. Feuz (Švýc.) -0,19, 5. Kilde (Nor.) -0,20, 6. Clarey (Fr.) -0,57, 7. Jocher (Něm.) a Danklmaier (Rak.) oba -0,61, 9. Bosca -0,68, 10. Paris (oba It.) -0,70.

Průběžné pořadí sjezdu (po 9 z 11 závodů): 1. Kilde 490, 2. Feuz 487, 3. Mayer 462, 4. Odermatt (Švýc.) 417, 5. Paris 382, 6. Hintermann 372.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 37 závodů): 1. Odermatt 1216, 2. Kilde 870, 3. Mayer 752, 4. Kristoffersen (Nor.) 659, 5. Feuz 629, 6. Kriechmayr (Rak.) 564.