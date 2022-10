O titul v Tokiu si zahrají Tiafoe a Fritz, v Astaně Djokovič a Tsitsipas

Tokio/Astana - Na turnaji v Tokiu se o titul utkají čtyřiadvacetiletí američtí tenisté Taylor Fritz a Frances Tiafoe. Čeká je už třetí letošní duel, oba předchozí vyhrál žebříčkový favorit Fritz.

Třetí nasazený Fritz v dnešním semifinále porazil 6:3, 6:7, 6:3 Kanaďana Denise Shapovalova a má jistotu, že se v pondělním žebříčku posune z jedenáctého místa na světě poprvé do Top 10. Kalifornský rodák bude po Indian Wells a Eastbourne usilovat o třetí letošní titul a čtvrtý v kariéře.

Také semifinalista US Open Tiafoe musel o postup do finále bojovat tři sety. Korejský outsider Kwon Sun-u sice světové devatenáctce nadělil "kanára", ale čtvrtý nasazený se radoval z vydřeného vítězství 6:2, 0:6, 6:4. Proti krajanu Fritzovi, s nímž má bilanci 1:4, se pokusí získat druhou trofej v kariéře po loňském triumfu ve Vídni.

Djokovič si v Astaně zahraje proti Tsitsipasovi o jubilejní 90. titul

Srb Novak Djokovič si na turnaji v Astaně zahraje o jubilejní 90. titul na okruhu ATP. Postup do finále mu usnadnila skreč Daniila Medveděva, jenž vzájemný semifinálový duel vzdal za stavu 1:1 na sety. O trofej se bývalý první hráč světa utká se Stefanosem Tsitsipasem z Řecka, který po obratu zdolal Andreje Rubljova z Ruska 4:6, 6:4, 6:3.

Djokovič prohrál v souboji bývalých světových jedniček úvodní set 4:6. Druhou sadu duelu, v němž oba hráči předváděli skvělý tenis, Srb v napínavém tie-breaku získal 8:6. Poté Medveděv zápas nečekaně ukončil a skrečí překvapil i svého soupeře. Jedenácté vzájemné utkání s Djokovičem vzdal kvůli svalovému zranění na levé noze.

"Z toho konce jsem byl trochu v šoku. Celou dobu vypadal naprosto fit, jen možná posledních sedm osm výměn se trochu pomaleji pohyboval. Ale je to úžasný bojovník, nikdy by nevzdal, kdyby mohl pokračovat," řekl Djokovič na kurtu. "Byl to naprosto vyrovnaný zápas, zvlášť ve druhém setu. Řekl bych, že byl celou dobu lepším hráčem na kurtu," uznal.

Tsitsipas postoupil do finále letos pošesté a bude usilovat o třetí titul v sezoně a desátý celkově. Djokovič se pokusí navázat na triumf z minulého týdne z Tel Avivu, kde získal třetí letošní trofej.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Tokiu

(tvrdý povrch, dotace 2,108.110 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Fritz (3-USA) - Shapovalov (7-Kan.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, Tiafoe (4-USA) - Kwon Sun-u (Korea) 6:2, 0:6, 6:4.

Turnaj mužů v Astaně

(tvrdý povrch, dotace 2,054.825 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (4-Srb.) - Medveděv (2-Rus.) 4:6, 7:6 (8:6) skreč, Tsitsipas (3-Řec.) - Rubljov (5-Rus.) 4:6, 6:4, 6:3.

Turnaj žen v Munastíru

(tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Cornetová (3-Fr.) - Kuděrmětovová (2-Rus.) 6:4, 6:3, Mertensová (5-Belg.) - Liuová (USA) 6:4, 6:0.

Čtyřhra - semifinále:

Siniaková, Mladenovicová (1-ČR/Fr.) - Abduraimovová, Ču Lin (Uzb./Čína) 6:1, 6:3.