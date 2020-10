O titul se utkají Nadal s Djokovičem, Češky ve finále nebudou

Paříž - O titul v mužské dvouhře na tenisovém Roland Garros si zahrají největší favorité Rafael Nadal ze Španělska a Srb Novak Djokovič. Dvanáctinásobný vítěz pařížského grandslamu Nadal postoupil do finále po jednoznačné výhře 6:3, 6:3, 7:6 nad Argentincem Diegem Schwartzmanem. Světová jednička Djokovič zdolal ve čtyřhodinovém semifinále 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 Řeka Stefanose Tsitsipase. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková skončily v semifinále čtyřhry. S obhájkyněmi titulu dvojicí Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová prohrály po boji 2:6, 6:4 a 5:7.

Nadal postoupil do finále Roland Garros potřinácté a jeden vyhraný zápas ho dělí od dvacátého grandslamového triumfu, jímž by vyrovnal rekordmana Švýcara Rogera Federera. Djokovič má na kontě sedmnáct grandslamových titulů a na pařížské antuce bude usilovat o druhé prvenství. Ve vzájemné bilanci vede Djokovič nad Nadalem 29:26.

Čtyřiatřicetiletý Nadal letos na svém nejoblíbenějším grandslamu neztratil zatím ani set. Čtvrtfinálový přemožitel vítěze US Open Dominica Thiema Schwartzman byl nejblíže úspěchu ve třetí sadě, kterou dotáhl do tie-breaku. V něm ho ale španělský favorit deklasoval 7:0 a připsal si ve 101. pařížském zápase 99. výhru.

Osmadvacetiletý Schwartzman v generálce na Roland Garros po devíti porážkách nečekaně Nadala zdolal ve čtvrtfinále turnaje v Římě, dnes byl ale v úvodních dvou setech stále o krok pozadu. Ve třetí sadě prohrával 1:3 a 2:4, ale dokázal srovnat na 5:5 a ve vyrovnaném jedenáctém gamu, jenž trval 12 minut, si vypracoval tři brejkboly. Nadal ale servis uhájil a sadu i zápas rozhodla zkrácená hra, v níž dominoval.

"Je neskutečné být znovu ve finále. Před pár týdny jsem s Diegem prohrál, takže jsem očekával hodně těžký zápas. Věděl jsem, že to s ním bude náročné až do konce, protože je to jeden z hráčů, kteří na tour získávají hodně brejků. Takže výhra proti němu je pro mě hodně pozitivní," uvedl Nadal, jenž prošel v Paříži do finále bez ztráty setu pošesté v kariéře.

Djokovič měl utkání se zástupcem nastupující generace Tsitsipasem dlouho pod kontrolou a zdálo se, že ho ukončí v nejkratší možné době. Ve třetí sadě za stavu 5:4 měl třiatřicetiletý favorit při svém podání mečbol, ale dvaadvacetiletý Řek ho odvrátil a nadechl se k obratu. Tvrdě podávající Tsitsipas bojující o první grandslamové finále donutil Djokoviče k chybám, třetí set získal a poté si vynutil rozhodující sadu.

V ní už ale zkušenější Srb dominoval, rychle si vybudoval náskok a při podání Tsitsipase vítězným returnem proměnil celkově třetí mečbol. Ve finále Roland Garros byl Djokovič naposledy v roce 2016, kdy získal svůj jediný pařížský titul.

"Zůstal jsem klidný, i když hrál Stefanos hodně dobře," uvedl po bitvě Djokovič, jenž za favorita finále považuje Nadala. "Zdejší centrkurt je jeho obývák, po všech těch výhrách. Ale já budu mít do zápasu velkou motivaci," dodal srbský tenista, který letos nevyhrál pouze osmifinále na US Open se Španělem Pablem Carreňem, jež pro něj skončilo diskvalifikací kvůli napálení míčku do čárové rozhodčí.

Krejčíková se Siniakovou skončily v deblu v semifinále

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková skončily v semifinále čtyřhry Roland Garros. Předloňské vítězky pařížského grandslamu dnes nestačily v boji o finále na obhájkyně titulu a s maďarsko-francouzskou dvojicí Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová prohrály po boji 2:6, 6:4 a 5:7.

Krejčíková a Siniaková dopadly stejně jako o den dříve Petra Kvitová ve dvouhře a také ony měly množství brejkbolů, ale využily jen čtyři z 15.

Český pár se jako už dvakrát v letošním turnaji nadechoval k obratu. Po ztracené první sadě prohrál prvních osm výměn druhého setu a bylo to 0:2. Vývoj druhé sady ale otočily a po brejku při podání Mladenovicové na 4:3 už set dopodávaly.

Na úvod rozhodující sady pak nevyužily brejkboly v první hře při podání Babosové ani ve třetí proti servisu Mladenovicové. Nakonec uspěly v páté hře a za stavu 3:2 podávala Krejčíková. Češky měly výhodu a balon z rakety Babosové padl k postranní lajně, čárová rozhodčí ohlásila dobrý míč, což hlavní potvrdila, a Češky nevěřícně koukaly. Ještě chvilku nad místem stály a divily se. Rozhozená Krejčíková pak o servis přišla na 3:3.

Za stavu 4:5 odvrátily Češky první mečbol, pak neproměnily brejkbol za stavu 5:5 při podání Mladenovicové a o zápas vzápětí přišly. Při podání Siniakové odvrátily další čtyři mečboly, ale při celkově šestém už nestačily na volej Mladenovicové.

Krejčíková a Siniaková hrály semifinále čtyřhry grandslamu poprvé od roku 2018, kdy společně triumfovaly na Roland Garros a na trávě ve Wimbledonu.

Výsledky grandslamového turnaje French Open

(antuka, dotace 38 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Djokovič (1-Srb.) - Tsitsipas (5-Řec.) 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1, Nadal (2-Šp.) - Schwartzman (12-Arg.) 6:3, 6:3, 7:6 (7:0).

Ženy:

Čtyřhra - semifinále:

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Krejčíková, Siniaková (4-ČR) 6:2, 4:6, 7:5, Guarachiová, Krawczyková (14-Chile/USA) - Melicharová, Šwiateková (USA/Pol.) 7:6 (7:5), 1:6, 6:4.

Junioři:

Čtyřhra - semifinále:

Oliveira, Rodrigues (8-Braz.) - Krumich, Svrčina (ČR) 6:2, 6:4.