Praha - Mezinárodní odborná porota nominovala na cenu Nejkrásnější české knihy roku 2018 50 titulů. Do soutěže se přihlásilo 264 publikací, což je jeden z největších počtů přihlášených v historii. Soutěží se v sedmi kategoriích. Nominace dnes pořadatelé představili novinářům, výsledky oznámí 5. dubna. Letošní ročník vyhlásily ministerstvo kultury a Památník národního písemnictví již po čtyřiapadesáté.

O nominacích rozhodovala technická komise a mezinárodní výtvarná porota. "Byl to jeden z nejsilnějších ročníků, které jsme kdy měli. Mezinárodní komise složená z 15 členů ve čtyřech dnech vybrala v sedmi kategoriích padesát knih," uvedla tajemnice soutěže Eliška Boumová.

Do kategorie učebnice porota v letošním ročníku nominovala šest knih, v loňském nevybrala žádnou publikaci. "Letos to bylo ale zdařilé a design byl na vyšší úrovni. Přesto si myslím, že by mohlo v této kategorii dojít ke zlepšení," řekl německý grafický designér a zástupce výtvarné komise Hansjakob Fehr.

Úkolem technické komise je po odborné stránce posoudit kvalitu knih a dokončující zpracování. "V současné době kvalita tisku stále stoupá. Jedním z důvodů je vysoká technická úroveň strojů," řekl člen technické komise Josef Sedláček. Z technických důvodů komise vyřadila jen jednu knihu.

Velkou část nominovaných tvoří knihy vydané galerijními či akademickými institucemi, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, Národní galerií nebo Národním filmovým archivem. Několikrát bodují ale i nakladatelství jako Baobab nebo Take Take Take.