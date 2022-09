O titul na US Open si zahrají Šwiateková a Džábirová i české deblistky

Polská tenistka Iga Šwiateková v semifinále US Open v New Yorku, 8. září 2022.

New York - Ve finále ženské dvouhry na US Open si zahrají první tenistka světa Iga Šwiateková z Polska a Tunisanka Uns Džábirová, která bude usilovat o první grandslamový titul v kariéře.

Dvojnásobná šampionka Roland Garros Šwiateková otočila zápas s Arynou Sabalenkovou z Běloruska a čtvrtfinálovou přemožitelku Karolíny Plíškové porazila 3:6, 6:1 a 6:4. Džábirová v semifinále vyřadila 6:1 a 6:3 Caroline Garciaovou z Francie.

"V prvním setu jsem zaostávala a musela jsem se probrat. Mám radost, že se to povedlo," uvedla jednadvacetiletá Šwiateková, která si finále US Open zahraje jako první polská tenistka v historii.

Džábirová to pro změnu dokázala jako první Afričanka v tzv. open éře. Po postupu do finále Wimbledonu si navíc zahraje o titul na druhém grandslamu za sebou. "Ve Wimbledonu jsem si přišla zabržděná, ale teď do toho jdu po hlavě," prohlásila.

"Po Wimbledonu jsem byla pod velkým tlakem a proto jsem ráda, že jsem tady na finále navázala," přidala osmadvacetiletá Tunisanka, která má se Šwiatekovou bilanci dvou výher a dvou porážek.

Krejčíková se Siniakovou si zahrají ve čtyřhře o titul

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si na US Open zahrají ve čtyřhře o titul. V semifinále porazily 6:3, 6:7 a 6:3 americko-australskou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová.

Český pár bude ve finále usilovat o první triumf z Flushing Meadows, který mu jako jediný chybí ve sbírce grandslamových úspěchů. Krejčíková se Siniakovou už dvakrát vyhrály Wimbledon i French Open a jednou Australian Open.

Ve finále nastoupí proti vítězkám dnešního semifinále, ve němž se utká americko-australská dvojice Caroline Dolehideová, Storm Sandersová s domácím párem Caty McNallyová, Taylor Townsendová.

Krejčíková se Siniakovou za první společnou účastí ve finále US Open vykročily rázně a první set získaly poté, co si vypracovaly vedení 4:0. Ve druhém naopak ztrátu nabraly a i když dokázaly ze skóre 2:5 srovnat, soupeřky uspěly 7:4 v tie-breaku.

Rozhodující sada už byla opět v režii české dvojice. Krejčíková se Siniakovou se ujaly vedení 3:1, náskok udržely až do konce a už jen jedna výhra je dělí od zkompletování kariérního grandslamu ve čtyřhře.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů): Muži: Čtyřhra - semifinále: Ram, Salisbury (1-USA/Brit.) - Cabal, Farah (13-Kol.) 7:5, 4:6, 7:6 (10:6), Koolhof, N. Skupski (2-Niz./Brit.) - Rojer, Arévalo (3-Niz./Salv.) 6:4, 7:5. Junioři: Dvouhra - čtvrtfinále: Vallejo (1-Parag.) - Bartoň (ČR) 6:4, 6:2 Juniorky: Dvouhra - čtvrtfinále: Havlíčková (2-ČR) - Ngounoueová (USA) 6:4, 6:2. Čtyřhra - 2. kolo: Havlíčková, Šnajderová (1-ČR/Rus.) - Jamrichová, Vargová (SR) 6:3, 7:5.