O titul na MS dvacítek budou hrát hokejisté Kanady a Ruska

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, semifinále: Kanada - Finsko, 4. ledna 2020 v Ostravě. Zleva Santeri Hatakka z Finska, Lenni Killinen z Finska, brankář Justus Annunen z Finska, Ty Dellandrea z Kanady a Antti Saarela z Finska. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Hokejisté Finska titul na mistrovství světa dvacítek neobhájí. V semifinále turnaje v Ostravě podlehli vysoko 0:5 Kanadě, která jim oplatila čtvrtfinálové vyřazení z loňska. Kanaďané budou v neděli od 19:00 v Ostravar Aréně bojovat o 18. triumf v historii proti Rusku, které vyhrálo nad Švédskem 5:4 v prodloužení. Finové se Švédy budou hrát o bronz od 15:00.

Dvěma góly přispěl k vítězství Kanady útočník Alexis Lafreniere, který se po zranění kolena z druhého duelu na turnaji proti Rusku vrátil do sestavy na čtvrtfinále. Favorit na jedničku letošního draftu NHL stihl na za necelé čtyři zápasy na turnaji osm bodů za čtyři branky a čtyři asistence.

Kanaďané boj o finále bleskově rozhodli. Vedení se ujali po 108 sekundách, kdy Connor McMichael z levého kruhu zamířil přesně do protějšího horního rohu branky Justuse Annunena. V čase 3:05 překonal finského gólmana bekhendovým zakončením Lafreniere a za dalších 50 sekund se trefil i Jamie Drysdale.

V 15. minutě zvýšil z dorážky Ty Dellandrea a skóre rozhodnutého utkání dovršil na konci druhé třetiny v přesilové hře Lafreniere. Gólman Joel Hofer udržel díky 32 zákrokům poprvé na turnaji čisté konto.

O postupu Ruska rozhodl v čase 63:24 druhým gólem v utkání útočník Ivan Morozov. Za vítěze skóroval dvakrát i Jegor Sokolov. Obhájci bronzu Rusové budou útočit na první triumf od roku 2011 a celkově 14. v historii. Mají jistou devátou medaili za posledních deset let

Švédům nebyly nic platné ani čtyři body za dvě branky a dvě asistence obránce Rasmuse Sandina. "Je to špatné. Věřím, že jsem mohl pomoci ještě víc k tomu, abychom tento zápas vyhráli. Ale dopadlo to takto. Musíme se připravit na zítra," řekl Sandin.

Švédové se přitom už po 16 vteřinách ujali vedení, poté co Sandin trefil bližší horní roh branky Jaroslava Askarova. Rusové ale rychle otočili stav. Ve čtvrté minutě prostřelil z pravého kruhu Huga Alnefelta mezi betony Morozov. O chvíli později fauloval Nils Höglander Grigorije Děnisenka a dostal trest na pět minut a do konce utkání. V čase 5:40 využil početní výhodu z dorážky Alexandr Chovanov.

Ve 13. minutě zachytil Alnefeltovu chybnou rozehrávku Sokolov a zvýšil na 3:1. Švédové se vrátili do hry za necelé tři minuty, kdy vyloučení Alexandra Romanova potrestal střelou z levého kruhu Samuel Fagemo. Nejlepší střelec turnaje se radoval ze sedmé branky.

Ve 32. minutě při trestu Chovanova skončila za Askarovovými zády tečovaná střela Sandina. V další početní výhodě při trestu Maxima Sorkina otočil v 45. minutě stav střelou přes clonu o pravou tyč Nils Lundkvist a Askarova nahradil Amir Miftachov. Ten neinkasoval a sledoval z brankoviště obrat. Za čtyři minuty vynutil prodloužení Sokolov, který překonal Alnefelta z úhlu. V nastavení rozhodl po rychlém průniku Morozov.

"Byl to strašně těžký zápas, ale bojovali jsme do konce a dokázali jsme vyhrát. Jsme šťastní," řekl Morozov. "Je to nejlepší moment mé dosavadní kariéry. Neuvěřitelné," radoval se další ruský útočník Vasilij Podkolzin.

Semifinále:

--------

Švédsko - Rusko 4:5 v prodl. (2:3, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Sandin (D. Gustafsson), 15. Fagemo (Sandin, Lundkvist), 32. Sandin (Fagemo, Nässén), 45. Lundkvist (Sandin, Nässén) - 4. Morozov (Podkolzin, Dorofejev), 6. Chovanov (N. Alexandrov, Děnisenko), 13. Sokolov, 49. Sokolov (Chovanov), 64. Morozov (Podkolzin, Voronkov). Rozhodčí: Lawrence (Kan.), Vikman - Hägeström (oba Fin.), Huseby (Kan.). Vyloučení: 5:11, navíc Höglander (Švéd.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:2. Diváci: 8693.

Kanada - Finsko 5:0 (4:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. McMichael (Dudas), 4. Lafreniere (Foote, Hayton), 4. Drysdale (Lavoie, Byfield), 15. Dellandrea (Dudas, McMichael), 38. Lafreniere (Addison, Hayton). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Morozov (Rus.) - Lederer (ČR), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 2:7. Využití: 1:0. Diváci: 8693.

O udržení - 2. zápas:

--------

Kazachstán - Německo 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Alexandrov (Sajko), 26. Bojko (Musorov), 42. Alexandrov (Šajchmeddenov), 57. Čaporov (Musorov) - 59. Schinko (Wirt, Kinder). Rozhodčí: Hejduk (ČR), Tscherrig (Švýc.) - Bowles (USA), Nordlander (Švéd.). Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 1489. Stav série: 1:1.