O svátcích zemřeli při nehodách dva lidé, meziročně o dva méně

Praha - V Česku za čtyři dny od Velkého pátku do Velikonočního pondělí zemřeli při dopravních nehodách zatím dva lidé, o dva méně než loni ve stejném období. Letošní statistiku ale ještě může změnit večerní návrat motoristů do měst. Pokud se obejde bez tragických nehod, bude letos obětí nejméně minimálně od roku 2000. Naopak dosud nejtragičtější od roku 2000 byl velikonoční prodloužený víkend v roce 2003, kdy zemřelo při nehodách 25 lidí. Vyplývá to z údajů, které dnes vpodvečer poskytl ČTK ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Dopravní policisté považují velikonoční svátky za jedno z nejrizikovějších období roku. Lidé často cestují za příbuznými na větší vzdálenosti a vyjíždějí také sváteční řidiči. Rizikové z hlediska alkoholu za volantem bývá hlavně Velikonoční pondělí s tradiční pomlázkou. Policie proto i letos během velikonočního týdne zvýšila počet kontrol.

Za pátek až neděli eviduje policie 407 dopravních nehod, u 34 sehrál roli alkohol. Loni se za stejné období stalo 597 nehod. Za celé období, tedy včetně pondělí, to bylo loni 780 nehod, 70 z nich pod vlivem alkoholu. Letošní celkové statistiky budou k dispozici v úterý.

Dvě tragické nehody o letošních Velikonocích se staly v sobotu ve Šlovicích u Dobřan na Plzeňsku a v neděli u obce Láz na Příbramsku. Na silnici z Plzně do Klatov havarovalo v sobotu ráno pět osobních aut. Tři lidé byli zraněni, jeden z nich po převozu do nemocnice zemřel. Podle policejní mluvčí Hany Kroftové řidič ve vozidle Škoda, který jel z Plzně na Přeštice, přejel do protisměru a čelně se střetl s dalším vozem. Za ním jelo další auto, které se také následně střetlo se škodovkou. Další dva vozy, které se chtěly místu nehody vyhnout, si poškodily boky. V neděli u obce Láz na Příbramsku narazilo auto do stromu, šestačtyřicetiletá řidička nehodu nepřežila.

Počet mrtvých při dopravních nehodách od Velkého pátku do Velikonočního pondělí v posledních deseti letech:

rok počet obětí 2023 2* 2022 4 2021 5 2020 3 2019 5 2018 3 2017 6 2016 7 2015 11 2014 4

* předběžný údaj

Zdroj: Policie ČR