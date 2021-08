O Superpohár UEFA si v Belfastu zahrají Chelsea a Villarreal

Belfast - Fotbalisté Chelsea a Villarrealu se ve středu v Belfastu utkají o Superpohár UEFA. Tradiční souboj úřadujících vítězů Ligy mistrů a Evropské ligy začne ve 21:00 na stadionu Windsor Park. Chelsea, která v posledním finále LM v Portu porazila Manchester City 1:0, si o evropský Superpohár zahraje už popáté. "Blues" uspěli ale jenom v roce 1998, zatímco v letech 2012, 2013 a 2019 prohráli. Villarreal o tuto trofej usiluje poprvé.

Poprvé by uspěl i kouč španělského týmu Unai Emery. Rekordní čtyřnásobný vítěz Evropské ligy ještě na lavičce Sevilly v Superpoháru v roce 2014 podlehl Realu Madrid a o rok později Barceloně.

Villarreal poslední konfrontaci s anglickým protivníkem zvládl. V gdaňském finále EL nečekaně udolal favorizovaný Manchester United 11:10 na penalty po výsledku 1:1 a získal premiérovou významnou trofej.

"Chci vyhrát Superpohár, protože se mi to zatím nepodařilo a dvakrát jsem prohrál. Chceme znovu vytvořit historii a dosáhnout něčeho skvělého před startem nové sezony," citoval Emeryho web UEFA.com. "Superpohár nám ukáže, čeho jsme schopni proti soupeři jako Chelsea, úřadujícím evropským šampionům a pro mě aktuálně nejlepšímu týmu světa," doplnil španělský kouč.

Poklonu mu složil trenér londýnského mužstva Thomas Tuchel. "Hodně respektuji Villarreal a Unaie Emeryho. Brzy budou muset přejmenovat Evropskou ligu na Trofej Unaie Emeryho. Je neuvěřitelný. Hrál pětkrát finále a čtyřikrát vyhrál, to je bláznivé," upozornil německý kouč. "Myslím, že ke středečnímu zápasu přistupují tak, že nemají co ztratit. Ale my to bereme velmi vážně a uděláme všechno, abychom si odvezli trofej domů," dodal Tuchel.

Španělské týmy jsou v Superpoháru UEFA ze všech nejúspěšnější a celkem ho už získaly patnáctkrát. Pro Chelsea zase hraje fakt, že vítězové Ligy mistrů porazili šampiony Evropské ligy v 25 z předchozích 45 ročníků.

Statistické údaje před utkáním o Superpohár UEFA: Chelsea FC - Villarreal CF Výkop: středa 11. srpna, 21:00 (Belfast). Rozhodčí: Karasev - Demeško, Gavrilin (všichni Rus.) - Fritz (video, Něm.). Bilance v evropských pohárech: -. Předpokládané sestavy: Chelsea: Mendy - Zouma, Thiago Silva, Rüdiger - James, Kanté, Kovačič, Alonso - Havertz, Zijach - Werner. Villarreal: Asenjo - Gaspar, Mandi, Albiol, Pedraza - Trigueros, Morlanes, Foyth, Yeremi Pino - G. Moreno, Niňo. Absence: nikdo - Chukwueze (nejistý start). Zajímavosti: - půjde o premiérový soutěžní zápas Chelsea s Villarrealem - Chelsea získala Superpohár UEFA v roce 1998 a 3x prohrála v letech 2012, 2013 a 2019, Villarreal si o tuto trofej zahraje poprvé - Chelsea ve finále Ligy mistrů zvítězila nad Manchesterem City 1:0, Villarreal ve finále Evropské ligy porazil jiný anglický tým Manchester United 11:10 na penalty po výsledku 1:1 - Chelsea v letní přípravě neprohrála (3 vítězství a remíza), Villarreal naopak nevyhrál (3 remízy, 3 porážky) - Villarreal v pohárech 24x za sebou neprohrál s protivníkem mimo Španělsko - vítězové LM porazili šampiony EL ve 25 z předchozích 45 ročníků Superpoháru UEFA - španělské týmy jsou v Superpoháru UEFA ze všech nejúspěšnější, celkem ho vyhrály 15x - některý ze španělských týmů je v Superpoháru UEFA v 7. z posledních 8 ročníků - poslední 3 (a 6 z posledních 8) utkání Superpoháru UEFA šla do prodloužení - kouč Chelsea Tuchel ještě v pohárech neprohrál se španělskými soupeři (4 výhry, 4 remízy) - trenér Villarrealu Emery v Superpoháru UEFA na lavičce Sevilly prohrál v roce 2014 s Realem Madrid a o rok později s Barcelonou - Tuchela a Emeryho čeká premiérová konfrontace, oba v minulosti trénovali Paris St. Germain