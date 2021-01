O status usedlíka v Británii zatím požádalo zhruba 50.000 Čechů

Praha - Britské úřady přijaly zatím 48.840 žádostí od českých občanů o status usedlíka v zemi. Z dosud vyřízených 46.410 žádostí bylo uděleno 31.240 takzvaných settled statusů a 13.560 pre-settled statusů, 960 žádostí bylo neplatných, 440 jich bylo staženo a 210 zamítnuto. Vyplývá to ze statistik publikovaných na konci listopadu. S materiálem ministerstva práce, zahraničí a vnitra v pondělí seznámí vládu. Neoficiální statistiky podle dokumentu, který má ČTK k dispozici, hovoří ke konci října o 51.520 podaných žádostech.

Britští občané budou od ledna v Česku občany takzvaných třetích zemí a stejně bude nahlíženo na Evropany v Británii. Pro občany zemí EU tak bude platit mimo jiné nový bodový imigrační systém. Cizinci budou dostávat body za specifické dovednosti a kvalifikaci. Češi trvale žijící v zemi mohou po zisku statusu usedlíka počítat se stávajícími pravidly. O status je třeba zažádat do konce června formou registrace. Pro vyřizování dokladů nezbytných pro registraci a případnou konzulární pomoc se mohou Češi v Británii obracet na české velvyslanectví v Londýně a generální konzulát v Manchesteru.

Občané dlouhodobě usazení v Británii, kteří do 1. července 2021 neobdrží status usedlíka a nebudou v té době čekat na rozhodnutí britských úřadů o udělení statusu, budou v Británii jako ilegálně pobývající občané třetí země.

Settled status podle webu britské vlády mohou obdržet lidé, kteří v Británii začali bydlet před 31. prosincem 2020 a žili v zemi alespoň pět let po sobě. Konkrétně to znamená, že občané pobývali v Británii alespoň šest měsíců v každém roce. Pokud tuto podmínku lidé trvale žijící v zemi nesplňují v době, kdy o status usedlíka žádají, mohou získat takzvaný pre-settled status. Posléze mohou zůstat v Británii dalších pět let, před jeho vypršením ale musejí požádat o udělení settled statusu.

Podmínkou pro registraci v systému je platný osobní doklad. Podle odhadů sdružení Česká obec v UK je v Británii nyní zhruba 23.000 českých občanů s neplatným či platnost pozbývajícím osobním dokladem nebo zcela bez něj.

Pokud se kvůli koronavirové pandemii neuzavřou české zastupitelské úřady v Británii, budou schopny vyřídit do konce června ve stávajícím personálním obsazení maximálně 3500 až 4000 osobních dokladů, uvedla ministerstva. Odhady České obce hovoří o tom, že vzhledem k absenci osobních dokladů a registraci v systému bude muset Británii opustit 7000 až 15.000 českých občanů. Ministerstvo zahraničí se rozhodlo posílit personál zastupitelských úřadů o šest konzulárních pracovníků a rozšířit úřední hodiny v období mezi lednem a březnem. V únoru bude situace opět vyhodnocena.

Česká diplomacie také osloví britské orgány, aby bylo možné využívat české cestovní doklady propadlé během loňského roku jako doklad totožnosti pro registraci v systému pro zisk statusu usedlíka a také aby pro stejný účel bylo možné využít případně i cestovní průkazy, které lze vystavit přímo na zastupitelském úřadu.

Podle dřívějších informací ministerstva zahraničí nebudou turistické cesty do Británie do šesti měsíců podmíněné vízem. Do konce září bude možné cestovat s občanským průkazem, poté už pouze s pasem. Ministerstvo ale doporučuje cestovat do Británie s pasem už od ledna. I pro krátkodobý pobyt v Británii už bude nutné komerční cestovní pojištění, evropský průkaz zdravotního pojištění nebude platit. K dlouhodobým pracovním cestám nad půl roku budou do Británie potřeba víza. Studentská víza budou nutná také při studiu nad šest měsíců. Na telefonické hovory z a do Británie se budou vztahovat roamingové sazby mimo EU.