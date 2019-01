Ostrava - O speciální iglú z polyetylenové pěny pro lidi bez domova je v Ostravě obrovský zájem. Armáda spásy v nejbližších dnech rozdá poslední z deseti kusů, které dostala darem od zakladatelů projektu. Kvůli značné poptávce ale není vyloučeno, že bude usilovat o získání dalších provizorních přístřešků. ČTK to dnes řekla sociální terénní pracovnice Armády spásy Michaela Davidová.

Přístřešek nazvaný Iglou se zahřívá lidským teplem a teplota v něm se udržuje termální izolací. Oproti venkovní teplotě je v něm zhruba o 15 až 18 stupňů tepleji. Je odolný proti ohni a jeho výhodou je i jednoduchý systém složení. První přístřešky začala Armáda spásy rozdávat před několika dny, jen krátce na to přišly mrazivé noci.

"Podařilo se nám rozdat sedm iglú. Zatím jsou reakce pozitivní. Rozdávali jsme to od předminulého pátku, kdy teploty byly relativně nad nulou, takže nám to i pár osob chtělo vrátit, nakonec si to ale rozmyslely. Teď jsou v tom spokojeni," uvedla Davidová. Podle ní se v bezdomovecké komunitě zkušenosti s iglú roznesou. Už nyní se tak ozývají nejen sociální pracovníci, které projekt zaujal, ale i samotní klienti Armády spásy, kteří by o nouzový přístřešek měli zájem. "To jsme vůbec nepředpokládali. Měli jsme vytipováno těch deset lidí, kteří by to potřebovali nejvíc," podotkla Davidová.

Bezdomovce, kteří iglú dostanou k dispozici, Armáda spásy vybírala s ohledem na několik faktorů. Roli hrál věk, ale také to, že u některých lidí znemožňují návštěvu nocleháren psychické problémy nebo vzdálenost těchto sociálních služeb.

Podle sociální pracovnice někteří lidé bez přístřeší zpočátku iglú odmítali, protože se obávali, že budou muset v případě jeho zničení hradit náklady na opravu. "Horko těžko jsme jim vysvětlili, že nic platit nemusí," uvedla Davidová. Podle ní je po překonání těchto počátečních obtíží iglú přijímáno veskrze pozitivně a lidé potvrzují, že je jim v něm teplo. Pochůzky v terénu navíc ukazují, že se lidé přístřešek snaží ochraňovat a pokud v něm nespí, dobře ho schovávají. Armáda spásy tak zatím nemusela řešit žádné problémy. "Navštěvujeme je pravidelně, vycházíme do terénu každý den, kdy teď i kvůli mrazům máme zvýšené pochůzky," řekla Davidová. Dodala, že v posledních dnech právě s ohledem na počasí obecně zájem o sociální služby pro lidi bez přístřeší roste. Potřeby těchto lidí jsou ale hodně individuální, pro některé totiž ani současné mrazy nejsou velký problém. "Záleží na tom, jak je člověk dlouho na ulici, jestli ví, jak a kde se zahřát. Jestli je, když to takhle řeknu, ostřílený," uvedla Davidová.

Autoři projektu Pavla Klečková a Manu Chilaud dnes ČTK řekli, že je pozitivní zpětná vazba velmi těší a i sami si postřehy lidí v terénu ověřují. "Jsme určitě moc rádi a pro nás je to nejdůležitější a nejlepší to, že to opravdu chrání, jak před omrzlinami, tak umrznutím," uvedla Klečková. V Moravskoslezském kraji je podle ní nyní 20 iglú, kromě deseti v Ostravě jsou i v Karviné či Havířově a Orlové na Karvinsku. Projekt se ale rozšířil i do dalších měst jako jsou Olomouc, Hradec Králové, Kolín a další. Celkem bylo zatím takto rozděleno 44 iglú, zájemci stále přibývají a podle Klečkové by se projekt mohl rozšířit i na Slovensko. První iglú autoři vyráběli na své náklady. Nyní je možné ho zakoupit za 5000 korun, což jsou ale pouze výrobní náklady a celý projekt je tak i nadále nevýdělečný.

První kusy vyráběli v kuchyni a obýváku, nyní už výrobu přesunuli do dílny a na výpomoc mají dva brigádníky. Už nyní ale spolupracují s firmou, která by do budoucna mohla iglú pro charitativní projekt vyrábět.