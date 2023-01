O sošku Zlatého medvěda se na festivalu Berlinale uchází 18 snímků

Praha/Berlín - O sošku Zlatého medvěda se na letošním mezinárodním filmovém festivalu Berlinale v německé metropoli uchází 18 snímků. Dnes to na tiskové konferenci oznámil umělecký šéf festivalu Carlo Chatrian. Český film v hlavní soutěžní kategorii Competition není, česká produkce je ale zastoupena v doprovodné soutěžní sekci Encounters. Berlinale se koná od 16. do 26. února. Letošní ročník, který je v pořadí třiasedmdesátý, bude bez pandemických omezení. Na programu festivalu budou čtyři filmy s českou účastí včetně Sedmikrásek Věry Chytilové, které se budou promítat v retrospektivní sekci.

"Soutěžní snímky jsou produkcí 19 zemí. Patnáct filmů bude mít na Berlinale světovou premiéru," řekl Chatrian o hlavní soutěžní sekci. Poznamenal také, že 11 filmařů z této kategorie se již festivalu v Berlíně zúčastnilo, osm z nich přímo v hlavní sekci. Šest filmů z hlavní soutěžní sekce natočily ženy.

Chatrian uvedl, že výběr snímků v sekci Competition je pestřejší než kdy dříve, neboť jsou zde animované i dokumentární filmy, komedie, melodramata nebo historické snímky. Porotu, která o vítězi rozhodne, povede americká herečka Kristen Stewartová.

Během loňského ročníku Berlinale se o Zlatého medvěda ucházelo rovněž 18 snímků, porota tehdy vybrala jako vítěze španělsko-italské drama Alcarrás španělské režisérky Carly Simónové. Český film v hlavní sekci chyběl stejně jako letos.

Tentokrát má největší zastoupení v hlavní sekci Německo, a to hned u pěti snímků. Na vzniku čtyř snímků se podílela Francie, pod třemi filmy jsou podepsány Spojené státy. Nechybí ani Španělsko, Čína, Austrálie nebo Srbsko s Japonskem a Mexikem.

V soutěžní sekci jsou mimo jiné snímky Disco Boy italského režiséra Giacoma Abbruzzeseho, Irgendwann werden wir uns alles erzählen (Jednou si všechno řekneme) německé režisérky Emily Atefové nebo Manodrome od jihoafrického režiséra Johna Trengova.

Na Berlinale nebude chybět ani české produkce, ačkoli není v hlavní sekci. V té doprovodné soutěžní, která se jmenuje Encounters, je ale celovečerní dokument Východní fronta z tvorby Vitalije Manského a Jevhena Titarenka. Koprodukci Litvy, Ukrajiny, České republiky a Spojených států podpořil Stání fond kinematografie částkou 2,3 milionu korun. Režisér a zároveň hlavní postava dokumentu Jevhen, který se již v roce 2014 vydal na Krym jako válečný dokumentarista, se v únoru 2022 i s přáteli dobrovolně přihlásil ke zdravotnickému praporu na frontě. Film zachycuje jejich zkušenosti během prvních šesti měsíců války, kdy Rusko napadlo Ukrajinu.

Výkonná šéfka festivalu Mariette Rissenbeeková na dnešní tiskové konferenci řekla, že festival bude každý den připomínat to, co se nyní na Ukrajině děje. A to mimo jiné výběrem filmů, ukrajinskou vlajkou nebo festivalovými odznáčky berlínského medvěda v modro-žluté barvě. Solidaritu chce vyjádřit také Íráncům, jejichž touhu po svobodě režim brutálně potlačuje.

Na Berlinale ve světové premiéře představí svůj dokumentární snímek o Ukrajině Superpower (Supersíla) hollywoodský herec a režisér Sean Penn. Ukrajinu navštívil Penn od počátku invaze opakovaně, aby zde společně s Američanem Aaronem Kaufmanem natočil dokument o ruské invazi a ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském.

Zlatého medvěda za celoživotní dílo udělí festival americkému režisérovi Stevenu Spielbergovi. Ten se v Berlíně osobně zúčastní promítání svého nejnovějšího díla Fabelmanovi. Drama Fabelmanovi vychází z vlastních Spielbergových zkušeností z dětství a dospívání a vyprávěno je z pohledu mladého začínajícího filmaře.

Berlinale uvede čtyři filmy s českou účastí včetně Sedmikrásek

Filmový festival Berlinale bude mít na programu čtyři filmy s českou účastí včetně Sedmikrásek Věry Chytilové, které se budou promítat v retrospektivní sekci. Celovečerní dokument Východní fronta podpořený Státním fondem kinematografie zařadil festival do soutěžní sekce Encounters. ČTK to dnes sdělil mluvčí fondu Jiří Vaněk. Festival vybral do programu i další experimentální dokument s českou účastí Poznámky z Eremocénu a krátký animovaný snímek Deniska umřela.

Východní fronta je název nového celovečerního dokumentu oceňovaného režiséra Vitalije Manského a Jevhena Titarenka. Koprodukci Litvy, Ukrajiny, České republiky a Spojených států podpořil Stání fond kinematografie částkou 2,3 milionu korun. Režisér a zároveň hlavní postava dokumentu Jevhen, který se již v roce 2014 vydal na Krym jako válečný dokumentarista, se v únoru 2022 i s přáteli dobrovolně přihlásil ke zdravotnickému praporu na frontě. Film zachycuje jejich zkušenosti během prvních šesti měsíců války, kdy Rusko napadlo Ukrajinu.

Festival vybral také film Poznámky z Eremocénu režisérky Viery Čákanyové. Slovensko-česká koprodukce je experimentálním celovečerním dokumentem, audiovizuální pohlednicí, kterou posílá autorka do budoucnosti. Snímek kombinuje deníkové záznamy klasického filmu a snímky z 3D skeneru. Film uvede sekce Forum.

Krátký animovaný snímek Deniska umřela režiséra a studenta pražské FAMU Phillipa Kastnera zařadil festival do sekce Generation Kplus, která představuje ve světové premiéře nejlepší celovečerní i krátké filmy pro děti. Film vypráví příběh o ztrátě milovaného domácího mazlíčka a o tom, jak je možné se s bolestivou zkušeností vyrovnat.

Groteskní surrealistická moralita Sedmikrásky z roku 1966 je jedním z režijních vrcholů Věry Chytilové. Kousavá výpověď o konformismu, maloměšťácké úzkoprsosti a limitech bezstarostnosti má díky tomu nadčasové kvality. Sedmikrásky představovaly počátek spolupráce Chytilové s Ester Krumbachovou. Retrospektivní sekce festivalu uvede digitálně restaurovanou verzi filmu.