O Slovanskou epopej je v M. Krumlově zájem, vstupenky jsou téměř vyprodané

Moravský Krumlov (Znojemsko) - První návštěvníci, kteří nežijí v Moravském Krumlově, si dnes přišli prohlédnout 20 pláten Slovanské epopeje Alfonse Muchy na zámku v Moravském Krumlově. Vstupenky přes internet jsou až na posledních pár kusů vyprodané, část je jich vyhrazena pro nákup přímo na místě, řekl ČTK Jakub Růžička, který výstavu mediálně zastupuje.

"Vstupenky přes internet jsou na víkend prakticky vyprodané. Od rána přicházejí i lidé bez zakoupené vstupenky a obvykle se na výstavu do hodiny dostanou. Pro prodej na místě je část vstupenek vyčleněná," uvedl Růžička. Základní vstupné stojí 250 korun, vstupenky je podle něj lepší zakoupit přes internet. Každou hodinu od 9:00 do 17:00 může výstavu navštívit 100 lidí.

Výstava je pro veřejnost otevřená od dnešního rána. Od středy do pátku byla ve zkušebním provozu otevřená pro obyvatele Moravského Krumlova. Cyklus 20 pláten se do opravených prostor vrátil na konci června z depozitáře Galerie hlavního města Prahy (GHMP). Vystaven zde bude pět let, poté se má dílo opět vrátit do Prahy a na 25 let by mohlo být umístěno v paláci Savarin na Václavském náměstí. Praha by mezitím postavila samostatnou budovu pro epopej, což byla Muchova podmínka při darování pláten městu. S umístěním v Savarinu nesouhlasí jedna z dědiček, Muchova vnučka Jarmila Mucha Plocková. Preferuje dočasné umístění v zámku na Zbraslavi.

Slovanská epopej byla v Moravském Krumlově vystavená od roku 1963. V roce 2011 ji nechalo odvézt tehdejší vedení Prahy, což způsobilo mezi hlavním městem a Moravským Krumlovem ostré spory.

Město se od té doby snažilo epopej získat zpátky a v roce 2016 koupilo za 14 milionů korun tamní zámek, který byl v soukromém vlastnictví. Tři roky poté začala rozsáhlá rekonstrukce jižního křídla zámku za 135 milionů korun. Prostory pro epopej se nacházejí ve východním křídle, to už bylo opravené. Bylo však nutné za několik desítek milionů korun prostory upravit tak, aby vyhovovaly přísným podmínkám pro vystavení cenného díla.

Splnění podmínek stálo více než 60 milionů korun, většinu získal Moravský Krumlov z dotací od ministerstva kultury a část také z rozpočtu Jihomoravského kraje. Týkají se bezpečnosti, úrovně a kvality výstavních prostor, osvětlení či stálé teploty a vlhkosti. V prostorách je kolem 20 stupňů Celsia a pětapadesátiprocentní vlhkost. Zámek nyní splňuje nejvyšší evropské parametry pro vystavení uměleckých děl.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval 18 let od roku 1910. Věnoval je Praze. Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu GHMP. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově.