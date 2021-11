O situaci na polsko-běloruské hranici jednali světoví státníci

Praha - Migrační krize na polsko-běloruské hranici, která se tento týden vyostřila s příchodem tisíců migrantů do oblasti, se posouvá do diplomatické roviny. Šéfka Evropské komise dnes oznámila, že evropský blok se chystá rozšířit sankce proti Bělorusku. Tento krok zároveň podpořili velvyslanci unijních států, podle nichž se autoritářský vládce Běloruska Alexandr Lukašenko přivážením migrantů ze třetích zemí k hranicím dopouští "hybridního útoku". Moskva odmítla jako nepřijatelné prohlášení polského premiéra, který Rusko obvinil z odpovědnosti za situaci. Migranti tábořící u hranice na běloruské straně se v noci na dnešek podle Varšavy v několika případech pokusili dostat na polské území. Varšava zároveň očekává příliv dalších migrantů přes Minsk.

"Naprosto sdílíme pohled, že je to hybridní útok autoritářského režimu, který se snaží destabilizovat demokratické sousedy," prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová po dnešním setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem v Bílém domě. Nové postihy EU podle ní budou mířit na jednotlivce i podniky a platit by mohly začít počátkem příštího týdne. Na rychlém přijetí dalších sankcí proti běloruskému režimu se shodují i státy EU. Velvyslanci unijních zemí dnes podpořili balíček postihů, přičemž podle diplomatického zdroje ČTK se to týká i kroků proti běloruské letecké společnosti Belavia dopravující migranty do Běloruska. Běloruské aktivity odsoudili jako nehumánní a nelegální také velvyslanci zemí NATO, kterým napjatou situaci prezentoval polský zástupce.

Moskva dnes označila za nepřijatelné a nezodpovědné prohlášení polského premiéra Mateusze Morawieckého, jenž Rusko obvinil z odpovědnosti za migrační krizi na bělorusko-polské hranici. Kreml rovněž varoval před hrozící humanitární krizí. "Blíží se humanitární katastrofa, ale Evropa se zříká ideálů humanismu, které hlásala," prohlásil mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov. Za nepřijatelné považuje ruské ministerstvo zahraničí také další sankce EU proti Minsku. Rusko podle tiskových agentur zároveň vyslalo dva strategické bombardéry Tu-22M3, aby dnes přelétly nad Běloruskem. Minsk později uvedl, že na hranici posiluje protivzdušnou obranu a ruské letouny budou provádět lety nad běloruským územím pravidelně.

O situaci dnes ve Varšavě jednal premiér Morawiecki s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a telefonicky ji probírala německá kancléřka Angela Merkelová s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. "To není migrační, ale politická krize, projev státního terorismu a Lukašenkova pomsta (za sankce Evropské unie)," prohlásil Morawiecki na společné tiskové konferenci s Michelem. "Je to brutální a hanebný hybridní útok na hranice Evropské unie. EU musí postupovat rozhodně a jednotně," dodal Michel. Merkelová podle mluvčího německé vlády vyzvala Putina, aby "konal" proti zneužívání běženců ze strany svého běloruského spojence. Komuniké ruské strany podle agentury AP uvádí, že oba lídři se dohodli "pokračovat v konverzaci" na téma migrantů mířících z Běloruska do Polska.

Migranti, kteří už několik dní táboří na bělorusko-polské hranici, se v noci na dnešek v několika případech pokusili dostat na polské území, oznámil polský ministr obrany Mariusz Blaszczak. Podle médií se některým podařilo do Polska skutečně proniknout, ale podle pohraniční stráže byli všichni zadrženi. Varšava zároveň oznámila, že očekává příliv dalších migrantů k běloruské hranici. Ti, co tom už jsou, se podle polských úřadů rozdělují na menší skupiny, které podle mluvčího ministra pověřeného koordinováním polských tajných služeb Stanislawa Žaryna "budou sloužit k rozšíření krizové situace na hraniční linii".

Polská televize TVN 24 uvedla, že podle polských vojáků jsou migranti pod ustavičným dohledem příslušníků běloruských bezpečnostních složek. Bělorusko naopak opět obvinilo Polsko z brutálního zacházení s migranty. Informace o dění na místě je však těžké ověřit, protože se tam kvůli výjimečnému stavu na polské straně nemohou dostat novináři ani humanitární organizace.

Na hranicích uvázly tisíce migrantů zejména z Blízkého východu. Noční teploty na místě klesly pod bodu mrazu a někteří migranti říkají, že jim dochází voda i jídlo, napsal server BBC News. Někteří migranti popisují, že je bezpečnostní složky obou států opakovaně vytlačují tam a zpět, píše agentura Reuters. "Nikdo nás nikam nepustí, do Běloruska ani do Polska," popsal stanici BBC třiatřicetiletý irácký Kurd. "Není kam utéct... Jsme hladoví. Není tady voda ani jídlo. Jsou tu ale malé děti, staří muži, ženy, rodiny," dodal.

Ukrajina mezitím oznámila, že zdvojnásobí počet členů bezpečnostních složek střežících hranice s Běloruskem, aby zabránila případným pokusům migrantů o nelegální vstup do země.

Polsko a další země EU dlouhodobě viní Minsk z toho, že migranty k hranicím dováží a mstí se tak za sankce, které unie uvalila na Lukašenkův režim kvůli porušování lidských práv. Minsk podobná obvinění odmítá.